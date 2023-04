První květen a s ním spojený start nové plavební sezony se kvapem blíží. Rychle také postupují finální práce na nové provozní budově v přístavu ve Veselí nad Moravou. Právě tam se totiž úvodní květnové odpoledne slavnostně otevře turistické informační centrum pilotně zaměřené především na Baťův kanál.

Nová budova ve veselském přístavu, kde se od prvního května otevře turistické informační centrum Baťova kanálu i zázemí pro uživatele přístavu. Stav druhou dubnovou středu. | Video: Deník/Petr Turek

„Příchozím tady přímo v přístavu poskytnou informace jak o službách v samotném přístavu, tak samozřejmě také o službách nabízených na Baťově kanále, včetně prodeje lístku nebo upomínkových předmětů. Toto turistické informační centrum bude specializované právě na Baťův kanál a vodní turistiku, ale hostům se tady poskytnou také informace o okolí vodní cesty,“ přiblížil ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.

Připomněl, že přístavy se především přes sezonu stávají turistickými centry, kam míří nejen návštěvníci vodní cesty, ale také cyklisté či místní. „Do budoucna bychom chtěli, aby podobné zázemí jako ve Veselí měly všechny přístavy na Baťově kanále,“ doplnil Bártek.

Novou provozní budovu ve veselském přístavu nechává stavět za necelých osm milionů korun bez daně republikové Ředitelství vodní cest. Nové informační centrum má fungovat v horní části objektu ve všech dnech, kdy jsou v provozu plavební komory, tedy v květnu a září o víkendech a svátcích. Od úterý do neděle každý den v červnu, červenci a v září. Po sezoně se od října do dubna otevírající hodiny přesunou do pracovních dnů. Spodní část budovy bude sloužit jako technické zázemí pro uživatele přístavu.

Slavnostní otevření informačního centra se zázemím se uskuteční ve sváteční pondělí prvního května, a to společně se startem nové plavební sezony. „Oficiální zahájení se uskuteční ve čtrnáct hodin, kdy dojde za zvuku fanfáry k slavnostnímu odemknutí Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou,“ informovala ve středu mluvčí veselské radnice Simona Dufková.

Kolem mají být stánky s občerstvením i zažehnutý grillpoint. „Uvolněnou a pohodovou atmosféru podpoří kapely FreeTom, Bylo nás pět a cimbálová muzika Fraj. Vystoupí místní aerobičky,“ přiblížila další vystupující mluvčí.

Pro dětské návštěvníky má být nafouknutý skákací hrad a připravené soutěže. Zájemci se budou moci svézt na koňském povozu nebo se plavit ke hvězdárnu, kde má být připravený další doprovodný program. Už dopoledne je v blízkém zámeckém parku na pořadu otevírací discgolfový turnaj, jehož programovou součástí má být i výuka discgolgu s dvojnásobným republikovým šampionem.