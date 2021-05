Kromě nové asfaltové silnice, která nahradí panelovou, totiž ve stejné výšce s ní vzniká před horními domy ještě chodník. Například Jakubíčkovi tak budou mít pod nájezdem čtyřiceticentimetrový schod. Autem ke garáži nevyjedou. „Upozornili nás na to až v březnu pracovníci firmy, když zahajovali v ulici stavební úpravy,“ upozornil Deník Pavel Jakubíček.

O pár centimetrů nižší problém má opodál Helena Bačíková. „Dostáváme se do neřešitelné situace, v níž se nebudeme moci napojit na novou silnici,“ uvedla další z obyvatelů domů v horní části ulice. Zachovat stávající sjezdy by jim umožnila varianta bez jednoho z chodníků.

Vedení obce ji ale nevidí jako reálnou. „Musela by se vyvolat jednání o změně projektu před dokončením, navíc jiní občané v lokalitě s ní nesouhlasí,“ uvedla starostka Martina Bílová s tím, že ulice by pak mohla zůstat po dobu jednání i více než půl roku staveništěm. „A v těchto rozkopaných podmínkách lidé nechtějí žít další měsíce navíc,“ podotkla starostka.

Problémy mají ale podle ní jen v domech v horní části ulice, kde mají pevné betonové nájezdy. Navíc tam došlo k předchozímu nepřesnému zaměření výšky terénu. V současnosti vidí jako jedinou možnost nájezd rozebrat a postavit ho v jiném úhlu.

Nebezpečí pro děti

Jenže to podle Jakubíčka není řešení. „Dům máme postavený podle projektu a zkolaudovaný v roku 2018 a při stavbě se dodržely všechny požadované regulativy. S tím, jak tady stojí, by se mělo také počítat v projektu pro provedení stavby u komunikací v ulici. Navíc by to znamenalo změnu zkolaudovaného sklonu a také nebezpečí zvláště pro děti, které by se na této nakloněné ploše hrály,“ řekl majitel domu.

Na druhé straně připomněl, že oproti předchozímu obecnímu projektu pro uliční prostor, se podařilo vyjednat ve změnách místo pro vyústění stávajícího sjezdu či posunutí parkovacího stání mimo něj.

Nová asfaltová silnice s obrubníky, dvojicí chodníků, parkovacím stáními mají být hotové letos v červenci. Budou sloužit nejen pro současnou jedenáctku rodinných domů, ale také jako příjezdová cesta pro druhou etapu výstavby rodinných domů. Těch by tam mělo v příštích letech vzniknout dalších dvanáct.