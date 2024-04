Jak dále uvedl, ve městech jsou totiž ze zdánlivě novějších jen panelákové byty ve stavbách z osmdesátých a devadesátých let minulého století s vyššími platbami za energie. „Tyto byty ale technologicky, ani hlukově neodpovídají dnešní době, a to včetně výtahů. Člověk, který má peníze a chce si pronajmout byt, si nemá z čeho vybrat. Pokud se objeví příležitost, je movitější zájemce ochotný si připlatit, než aby bydlel v paneláku s nepřizpůsobivými lidmi a musel řešit problémy s parkováním,“ přiblížil makléř.

Byty v nových polyfunkčních domech ve Veselí nad Moravou totiž nabízí kromě centrální rekuperace či podlahového topení také parkovací stání přímo u domu. A to na parkovišti, které se celé kompletně otevřelo minulý týden. „Do léta by zde měly být zprovozněny dobíjecí stanice pro elektromobily,“ podotkla mluvčí radnice, kterou přestavba dosluhující tržnice na trojici nových bytových domů s přízemím pro prodejny a služby vyšla zhruba na dvě sta padesát milionů korun.

Město fond o dvaačtyřiceti bytech začalo nejdříve prodávat, tehdy se o šest bytů ucházelo i čtyřicet zájemců. Pak ale vlivem nárůstu úrokových sazeb u hypotečních úvěru a zájmu o pronájmy přešla radnice k aukcím nájemného, kdy první soutěž uspořádala loni v říjnu.

Tehdy se průměrný vysoutěžený nájem pohyboval kolem částky 265 korun za metr čtvereční. Tento týden průměrná cena pronájmu už výrazně přeskočila tři stovky.

Vedoucí makléř hodonínské společnosti Readymat Realitní Michal Poláček v této souvislosti upozornil nejen na výhody novostavby, ale také na psychologický aspekt aukce. „Samostatný zájemce totiž není psychologicky tolik motivovaný, aby dal za nájem víc. Za to příhozy se dá dosáhnout cena ještě o několik tisíc korun vyšší, než by to bylo reálné při běžné realitní činnosti,“ přiblížil Poláček jedno ze specifik veselské bytové strategie.

Za nájem v bytu v nové rezidenci Nová tržnice ve Veselí nad Moravou jsou zájemci ochotní dát i více než dvacet tisíc korun.Zdroj: Deník/Petr Turek

Jako další pak vyzdvihl unikátnost události v regionu. „Například v Praze by to bylo běžné, ale ve Veselí nad Moravou se postaví jedna bytovka za dvacet let, takže jde o mimořádnou událost. Tady se také můžeme v této souvislosti bavit o prestiži a mimořádnosti bydlení v této novostavbě. To všechno vstupuje do hry,“ vedoucí makléř Readymatu.

To navíc podtrhuje ještě generační hledisko. „Dříve narození většinou bydlí ve starších domech a starších bytech, což mladí nechtějí. Nechtějí opravovat staré, naopak chtějí žít, a to už v tomto okamžiku,“ přiblížil další motivace zájemců Schmidt.

Navíc i vedení radnice upozorňuje na motivaci a podporu mladých obyvatel. „Připomínám, že součástí ceny je také parkovací místo a zároveň bonus pro mladé veselské rodiny,“ připomněl už dříve veselský starosta Petr Kolář.

V praxi to má vypadat tak, že během tří let mají nájemníci se zdejším trvalým bydlištěm nárok na třicetitisícovou zápůjčku na vybavení na každého člena rodinné domácnosti mladšího čtyřiceti let. Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na jeden rok, s následnou dohodou o prodloužení o další jednotlivé roky. Městu v současnosti zbývá k dalšímu pronájmu už jen poslední z celkem dvaačtyřiceti bytů.