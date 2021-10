Právě tam v pátek odpoledne zacinkala kladívka při poklepu na základní kámen budovy Solis neboli Slunečné haly. „Naší vizí a také naším společným snem je postavit nejkrásnější zelenou bylinkovou továrnu na světě. Projekt připravujeme s pokorou, přesto chceme být průkopníky a postavit budovu, která bude mít přesah a bude inspirovat,“ řekl jednatel čejkovického Sonnentoru Josef Dvořáček.

Nová hala za 280 milionů korun nemá jen rozšířit výrobní prostory, ale má sloužit také zákazníkům i kolemjdoucím turistů, kterých už nyní dorazí do areálu ročně kolem padesáti tisíc. Do roku tady má vyrůst sklad, výrobní hala a také nový prosklený turistický okruh. V dalších dvou letech by mělo následovat další rozšíření. „V nové budově budeme mít kanceláře, kavárnu, prodejnu a přednáškový sál a v nich zavedeme dynamické stínění prosklených výplní fasád, aby se budova nepřehřívala. Chceme dát šanci výrobcům alternativních materiálů, abychom pomohli redukovat množství odpadů ukládaných na skládky,“ doplnil doplnil vedoucí správy areálu Martin Šardický.

Cílem má být vytvoření unikátního místa, kde se využijí moderní zelené technologie. Například elektřinu zajistí vlastní fotovoltaická elektrárna. Pro vytápění haly, její chlazení i ohřev teplé vody bude sloužit energie z hlubinných geotermálních vrtů. Podzemní nádrže mají schraňovat dešťovou vodu, která se pak bude využívat ke splachování toalet a k zálivce záhonů kolem budovy. Zelené střechy mají zajisit, aby se vnitřní prostory v letních dnech zbytečně nezahřívaly.