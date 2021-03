Nová vysokorychlostní trať z Brna do Prahy: první úseky v provozu od 2028

/MAPA UVNITŘ ČLÁNKU/ Loni v květnu začal Dominik Buršík pravidelně dojíždět z Brna do Prahy kvůli práci, za rodinou a na výlety. Nejprve autem, pak raději vlakem. Nyní trvá cesta zhruba dvě a půl hodiny, v budoucnu tam dojede za hodinu. Díky výstavbě vysokorychlostní trati mezi oběma městy. „Být vlakem v Praze třeba za hodinu je určitě ku prospěchu a potřebné. Když to srovnám s vlakovou dopravou v Nizozemsku, kde vlaky jezdí na čas, rychle a téměř všude, měli bychom to u nás zlepšit,“ podotkl Buršík.

Stavba vysokorychlostní trati. | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Železničáři nyní připravují studii proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha Brno ke schválení na ministerstvu dopravy. Předloží ji zřejmě v dubnu, původně chtěli už o měsíc dříve. „První úseky mohou být v provozu okolo roku 2028, připojení Jihlavy okolo roku 2030. Celá trať může být dokončená do roku 2034,“ sdělila mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Z Prahy do Brna o půl hodiny pomaleji: výluka na trati výrazně změní jízdní řády Přečíst článek › Výstavbu moderních spojnic vítají kromě cestujících i dopravci. „Budeme připravení využít vysokorychlostních parametrů těchto tratí. Samozřejmě to znamená investice do nového vozového parku, ale s tím jako dopravce počítáme,“ ujistil mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Vysokorychlostní tratě:



Praha - Brno:

první úseky v provozu od 2028, dokončení celé trati 2034

nyní příprava studie proveditelnosti k předložení ministerstvu dopravy



Brno Břeclav:

zahájení výstavby v plánu v roce 2025, zahájení provozu okolo roku 2028



Brno Přerov:

zahájení stavby úseku Brno Blažovice v dubnu 2026, Blažovice - Vyškov v únoru 2025

dokončení úseku mezi Brnem a Přerovem do poloviny 2031 Železničáři předpokládají také výstavbu terminálů a spojek mezi novou a původní sítí, což podle mluvčího Českých drah Roberta Pagana umožní zavést nové rychlé spoje, které část trasy absolvují po vysokorychlostní trati, na určené spojce sjedou na konvenční síť a mohou obsloužit lokální sídla. „Například se může jednat o regionální spoje z Brna do Žďáru nad Sázavou nebo o rychlíky mezi Prahou a Brnem, které u Světlé nad Sázavou sjedou na konvenční trať a obslouží tak například Světlou nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Žďár,“ vyjmenoval. Nová trať podstatně urychlí třeba cestování mezi Prahou a Vysočinou. Na Břeclav Zástupci Správy železnic připravují také trať jižně od Brna směrem na Břeclav, kde nyní pokračuje soutěž na zhotovitele dokumentace k územnímu řízení. „Začátek stavby předpokládáme v roce 2025, zahájení provozu okolo roku 2028. Mohla by být v provozu dříve, než bude hotová vysokorychlostní trať mezi Prahou a Brnem,“ zmínila Pistoriusová. Vina na straně přijíždějícího řidiče, říká inspekce k loňské srážce šalin v Brně Přečíst článek › Trasy plánovaných vysokorychlostních tratí v České republice.Zdroj: Správa železnicNa stavbu navazuje také jižně od Šakvic modernizace stávající železnice na rychlost dvě stě kilometrů v hodině. Vysokorychlostní trať může urychlit i cestu vlakem ze Znojma do Brna na pětadvacet minut. Jako nejvýhodnější řešení se jeví navázání na připravovanou stavbu vysokorychlostní spojnice Brno - Šakvice, ze které by u Unkovic na Brněnsku odbočila novostavba tratě na Hrušovany nad Jevišovkou. Na rychlost dvě stě kilometrů v hodině připravují železničáři vysokorychlostní trať mezi Brnem a Přerovem. „Začátek stavby úseků mezi Blažovicemi a Vyškovem a mezi Vyškovem a Nezamyslicemi očekáváme v únoru 2025, úseku mezi Brnem a Blažovicemi o čtrnáct měsíců později,“ poznamenala mluvčí Pistoriusová. MICHAL HRABAL

BARBORA PEŠTÁLOVÁ

