První veřejná aukce sexteta bytů s vyvolávacími cenami od 2,5 až 4,5 milionů korun se má uskutečnit v obřadní síni veselské radnice první březnovou středu. „Půjde o první kolo veřejné soutěže. Ta se budou opakovat třikrát po šesti bytech. Tedy v březnu, červnu a září,“ informoval veselský starosta Petr Kolář.

Vítěznou, tedy nejvyšší nabídku, následně ještě budou schvalovat zastupitelé, kteří tak rozhodnou o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Vlastnické právo pak získá zájemce až k hotovému bytu.

Případné kupce ale radnice už v nynějších schválených podmínkách limituje, například tím, že si byt může pořídit pouze fyzická osoba, a to jen jeden v celém komplexu. Majitel navíc nemůže nový byt pět let prodat. „Nechceme totiž, aby byty skoupil nějaký developer. Chceme předejít tomu, aby docházelo ke spekulativním nákupům, například aby někdo skoupil celé patro, a pak jednotlivé byty dále prodával nebo pronajímal,“ vysvětlil starosta.

Zastupitelé se naopak vyslovili pro podporu dvou cílových skupin. Těmi mají být Veselané a mladé rodiny s dětmi. „Všichni ti, kteří nahlásí do tří měsíců od koupě bytu trvalý pobyt právě v novém bytě, tak budou mít podle schválených pravidel k bydlení parkování zdarma,“ přiblížila mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková. Konkrétně to má být na pět let. Neveselana bude stát nájem parkování měsíčně tisíc korun. Zvýšený počet obyvatel s trvalým bydlištěm se zároveň projevuje v městských kasách nárůstem peněz z rozpočtového určení daní.

Nenávratná půjčka

Mladé rodiny s dětmi má motivovat k pořízení bytu na stávající tržnici i jiná výhoda. „Každá bude moci při koupi bytu požádat až o třistatisícovou nenávratnou půjčku určenou na zařízení bytu,“ uvedla mluvčí. O tuto půjčku může požádat člen nové domácnosti mladší čtyřiceti let, a to ve výši padesát tisíc korun. Přitom ročně se dvacet procent této části umoří.

Celkem má komplex Rezidence Nová tržnice nabídnout ve třech objektech čtyřicítku bytů. Pokud o některé nebude zájem, nabídne je město v dalším kole veřejné aukce. „Pokud by se ani pak nenašel zájemce, tak se v takovém případě nabídne byt k pronájmu. Jeho konkrétní výše není řešena. Předpokládám, že by to bylo podobné jako u prodeje, tedy že by to byla veřejná soutěž na výši nájmu,“ doplnil starosta.

Otázka prodeje či pronájmu je zatím otevřená u patnáctky nebytových prostor v přízemí. „Kritéria, podle kterých bude výběrová komise hodnotit návrhy ve veřejné soutěži jsou zejména kvalita představeného podnikatelského záměru, využití z hlediska povahy, vhodnost tohoto využití, cenová nabídka a předpokládaná hodnota investic. S vítězi bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí a následně kupní či nájemní smlouva,“ popsala postup mluvčí s tím, že zmíněné podnikatelské záměry mohou zájemci o prodejnu, kavárnu nebo třeba ordinaci předkládat písemně či elektronicky radnici již nyní. „Ve Veselí chybí dobrá cukrárna, tady by to bylo ideální místo, v centru a u sídliště, seberte někdo odvahu,“ vyzval na facebookovém profilu města Lubomír Roubínek.

Jak uvedl starosta Kolář, radnice už má několik zájemců o tyto prostory, a to zejména lékařů. „Počítáme s tím, že jeden z objektů, a to A, by tak mohl sloužit do budoucna jako objekt s koncentrovaným vlastnictvím ordinací,“ řekl starosta s tím, že druhá etapa výstavby, tedy objektů B a A by se měla uskutečnit v roce 2023.

Jako první má přijít na řadu největší objekt, a to C s osmnácti byty. Ten je nejblíže ke kostelu Panny Marie. Tendr na provedení zakázky předběžně za devadesát milionů korun bez DPH už radnice otevřela. „Počítáme s tím, že v březnu budou zahájeny demoliční práce a následně stavební, které by měly trvat přibližně třináct měsíců,“ doplnil starosta s tím, že pokud se neobjeví zádrhely, tak by se první vlastníci do bytů na městské tržnici mohli nastěhovat v průběhu dubna či května příštího roku. Na Rezidenci Nová tržnice si město vzalo sedmdesátimilionový úvěr.

Jak uvedl Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády právě nyní je nejlepší doba vzít si hypoteční úvěr, který se nejčastěji používá k nákupu nemovitosti za účelem bydlení. Úrokové sazby totiž letos půjdou nahoru i kvůli tomu, že se česká vláda enormně zadluží. Chybějící prostředky se tak bude snažit zajistit spíše vydáváním dlouhodobých dluhopisů. „Výnos desetiletého dluhopisu vlády tak během roku 2021 vzroste z nynější úrovně kolem 1,2 procenta k hodnotě 1,5 procenta. To mimochodem znamená, že pro banky bude stále méně výhodné pokračovat se snižováním sazeb hypoték. Pokud totiž budou poměrně velmi bezpečné dluhopisy úročeny atraktivněji než nyní, banky budou více než nyní tíhnout k investicím do nich spíše než k poskytování přece jenom méně bezpečných hypoték, respektive budou nakonec za hypotéky požadovat vyšší úrok než nyní,“ upozornil ekonom Kovanda.