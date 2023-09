Vyvolávací cena bez záloh služeb u menšího z trojice bytů bez terasy odstartuje na více než sedmi tisících korun, dvojice bytů o více než pětapadesáti metrech čtverečních s terasou začne radnice dražit na třinácti tisících korun. Veselskou novinku sledují v regionu se zájmem i odborníci na reality. „Je to určitě výjimka, ale jde tady spíše o funkci města jako řádného hospodáře, který se snaží dosáhnout maximální ceny za nájem. Předpokládá, že se zájem o byty strhne. Ve Veselí se totiž v poslední době byty jinak příliš nestavěly, takže tady není ani mnoho nových novostaveb na pronájem. Díky tomu si tento krok může město dovolit a může si tak vyjednat vyšší nájemné. Jinak to jde ale proti trendu větších měst v okresu Hodonín, kde v současnosti převládá nabídka nad poptávkou, co se pronájmu týče,“ upozornil vedoucí makléř hodonínské společnosti Readymat Realitní Michal Poláček.

Doposud ale Veselané šli cestou prodeje nových bytů v lokalitě bývalé tržnice. Z balíku o čtyřiceti bytech zůstalo posledních dvanáct. „V posledních měsících vnímáme výrazné navýšení poptávky po kvalitním bydlení v nájemních bytech. To samozřejmě souvisí s aktuální ekonomickou situací, zejména s navýšením úrokových sazeb u hypotečních úvěrů,“ osvětlil změnu začátkem prázdnin starosta Petr Kolář.

Jak sdělil Deníku, v první kole aukce budou zájemci soutěžit o tři byty, a to v prostředním bytovém domě B, který bude stavebně dokončený do konce tohoto měsíce. „Počítám s tím, že první nájemci by se tam mohli nastěhovat někdy ke konci listopadu. U posledního objektu máme smlouvu se stavební firmou uzavřenou do konce ledna. Máme avízo ze stavby, že to asi stihnou o něco dřív, tedy zhruba kolem Vánoc,“ přiblížil starosta.

První trojice nabízených nájemních bytů je ve druhém nadzemním patře, jsou k nim i sklepy a parkovací místo. Nejmenší z bytů, má necelých třicet metrů čtverečních a je bez terasy s vyvolávací cenou 7 200 korun za metr čtvereční. Druhé dva větší mají obyvatelnou plochu téměř dvojnásobnou a terasu, nájem se u nich bude soutěžit od třinácti tisíc, potažmo třinácti tisíc šesti set. K tomu ještě Veselané kalkulují předpokládané měsíční zálohy za služby kolem čtyř tisíc korun. Vratná jistota pro účast v soutěži je pak třicet tisíc korun. Místní lidé oslovení redakcí považovali už tuto základní cenu jako na jejich poměry vysokou. „Jsem ráda, že mám kde bydlet a nemusím řešit otázku nového bydlení. Myslím si ale, že nájemné pro ty nové byty je nastavené poměrně vysoko. Byty tak budou pro bohatší nájemníky,“ svěřila se místní obyvatelka ze sousedního sídliště Chaloupky, která se představila jako Helena.

Podobně viděl nabídku i muž ve středních letech, který se představil jako Petr. „Když dělám za sedmnáct tisíc korun měsíčně, tak nájemní byty nebudou zrovna pro mě. Je ale otázka, jak se k bydlení dostanou mladí,“ zamyslel se muž.

Starosta ještě připomněl některé výhody související s bydlením v Rezidenci Nová tržnice. Bytové domy jsou nízkoenergetické, mají nové vybavení a parkovací místo je zdarma. „Navíc i pro tyto nájemníky platí zvýhodnění mladých veselských rodin,“ podotkl Kolář. Zmíněné zvýhodnění adresované vítězným nájemníkům je formou zápůjčky pro členy domácnosti do čtyřiceti let. Byty budou Veselané pronajímat na dobu určitou, a to jednoho roku s automatickým prodloužením nájmu při plnění podmínek nájemní smlouvy.

Parcely na Hutníku

Kromě toho minulý týden skončila veselská radnice s držbami městských pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Hutník. „Byly nabízeny poslední tři parcely. Zájem nebyl až tak vysoký, bylo registrovaných sedm zájemců. Nakonec jsem rád, že se i přesto podařilo vysoutěžit všechny tři pozemky, a to za solidní cenu, přibližně osmnáct set za metr čtvereční,“ přiblížil Deníku veselský starosta s tím, že se tak završuje mnohaletý proces vytvoření těchto parcel, zasíťování a prodeje.

Vítězové aukce získávají po schválení městským zastupitelstvem právo stavby, které je zřízené na pět let. To je lhůta, kterou mají stavebníci na vybudování domu, aby se pak mohli stát plnými vlastníky pozemku. V posledním kole veřejné soutěže o parcely na Hutníku se utkalo zatím nejméně zájemců, průměrná vysoutěžená cena patří v průběhu více než půldruhého roku k těm nižším. „Dal se očekávat nižší zájem. Pozorujeme totiž ochlazení zájmu o stavební pozemky. Mladí lidé totiž nedosahují na hypotéky na výstavbu, navíc jsou drahé i stavební materiály,“ dodal makléř Poláček.

Veselané od února minulé roku soutěžili celkem o dvacítku parcel.

Veřejná soutěž městských parcel pro rodinné domy na Hutníku