Ta už má čerstvě také prvního ředitele a shání na novou sezonu plavčíky i pokladní. „Určitě nám koupaliště chybělo. Kyjovjáci museli jezdit do Vracova nebo do Dubňan. Už aby se otevřelo tady,“ svěřil se u staveniště Pavel Štěpánek.

Vinaři z Ratíškovic slavili kulatiny. Lidé na koštu ochutnali i exkluzivní vína

Už o měsíc dříve se má otevřít biotop v místní části Bohuslavice. „Personál už máme. Rádi bychom zahájili sezonu v půlce června. Máme i nový ceník, vstupné bude vyšší,“ sdělil ředitel kyjovských Technických služeb Vladimír Šimeček s tím, že mezi sezonami do biotopu investovali kolem půldruhého milionu korun do podloží a nové bazénové fólie.

Od poloviny července by pak měli mít lidé z Kyjova a okolí možnost vybrat si. V provozu má být jak biotop, tak už i nové letní koupaliště u městského parku. Tady ještě kromě personálního zajištění řeší i to, kdo se zde postará o občerstvení. „Vypíšeme výběrové řízení a minimálně na letošní sezonu chceme sehnat nějakého externího provozovatele,“ podotkl místostarosta.

Vybavení novostavby krytého plaveckého bazénu Aquavparku Kyjov



plánované otevření: červen 2023



plavecký nerezový bazén: 25 x 10,5 metru s hloubkou 1,2 až 1,6 metru pod startovními bloky



vířivý nerezový bazén: 5 x 2,5 x 1 m



víceúčelový nerezový bazén: zážitkový + dětský 18 x 10 s hloubkou 0,15 až 1,2 metru s atrakcemi jako chrliče, trubkové masážní lavice, lezecká síť, trysky, vodní ježek, vodní zvon, mráček či fontánky ze žlábku



vnitřní ochlazovací nerezový bazén pro dva lidi: 1,8 x 1,7 x 1,2 m



wellness: sauny finská, tropická, solná, aroma + turecká lázeň



další vybavení: tobogán, šatny, občerstvení, technické a provozní zázemí

Zároveň sdělil, že stavební firma pracuje také na základech třípodlažního aquaparku s krytými bazény. Stavební povolení dostala před necelým týdnem. „V následujících týdnech budou budovat první podzemní patro, následně půjdou do výšky. Hrubá stavba by měla být hotová ještě v tomto roce,“ řekl Čmelík.

Jak ho doplnil člen dozorčí rady a opoziční zastupitel Antonín Rajda, plán prací zatím není v ohrožení. Určitou výhodou při současném zdražování energií by měl být pro Kyjovské přímý odběr tepla od tepláren. „Součástí budovy bude i výměníková stanice, která by měla zajistit ohřívání vody,“ přiblížil Rajda s tím, že i pro letní část se počítá s provizorním řešení pro ohřev vody.

Zároveň ale také pochybuje, že se městu podaří udržet vysoutěženou cenu celé stavby. Výstavbu celého komplexu s vnitřní i venkovní částí totiž vyhrál Metrostav ještě loni v létě za 285 milionů korun bez daně.

„Kontaktovali nás s tím, že se ceny oproti době, kdy jsme smlouvu podepsali neúměrně zvedly. Vnímáme to, rozhodně nechceme jít do bodu, kdy by nám opustili stavbu. Pokusíme se s nimi domluvit tak, aby to bylo přijatelné pro obě strany. Zatím jsme k žádné konkrétní dohodě nedošli,“ uvedl místostarosta s tím, že počítá s otevřením celého aquacentra v červnu příštího roku.

Rozhodnutí o ceně vstupného zatím není na pořadu dne. „Ceník se bude odvíjet od cen vstupného v podobně vybavených areále v širším okolí,“ doplnil mluvčí kyjovské radnice Filip Zdražil.