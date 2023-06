Po dohodě radnice s firmou stavící aquacentrum zůstane totiž i v červnu úplně uzavřená část přiléhající ulice Mezivodí, odkud mají být posléze přístupná i nová parkovací místa. Úsek blízký koupacímu areálu bude tento měsíc uzavřený i pro pěší. „Důvodem je posun prací a tedy nemožnost zajistit bezpečný průchod a průjezd. Pro chodce by se měla ulice Mezivodí otevřít v posledním červnovém týdnu,“ uvedl místostarosta.

Nová silnice v této části ulice se má pak zprůjezdnit začátkem srpna. „Souběh prací a běžného provozu na ulici by s sebou nesl rizikové situace, při kterých by mohlo dojít k úrazům,“ upozornil Čmelík.

Přitom v březnu vedení radnice počítalo s tím, že do konce června mají být hotové veškeré zpevněné plochy před budovou aquaparku včetně parkoviště. Současným oficiálním vysvětlením vzniklé situace je chyba v přenosu informací.

O Aquavparku bude navíc v příštím týdnu jednat městští zastupitelé. Na programu totiž bude navýšení zakázky, o čtvrtý dodatek smlouvy o dílo. Naposled se navyšovala cena výstavby koupacího areálu za 285 milionů korun o dalších téměř sedm milionů v dubnu. „Budeme posílat materiály zastupitelům a příští úterý to budeme řešit na jednání. Jsou to opět vícepráce, tak jako v předchozím dodatku, a mají vést ke zkvalitnění díla,“ sdělil místostarosta týden před zasedáním zastupitelstva. To začne v sedmnáct hodin v úterý dvacátého června v estrádním sále Městského kulturního střediska.

Tentokrát jde o navýšení bez daně o 6,6 milionu korun a také prodloužení termínu. „Tato změna má také časový dopad v délce sedmatřiceti dnů,“ stojí v návrhu dodatku, o kterém budou zastupitelé v úterý rozhodovat.

To už by mělo být v provozu druhé koupaliště ve městě. Bohuslavický biotop chtějí totiž Kyjovští otevřít už tuto sobotu. „Samozřejmě bude záležet na počasí. Všechno máme připravené,“ informoval ředitel kyjovských Technických služeb Vladimír Šimeček s tím, že ceny vstupného zůstávají stejné jako loni.