Nové parkoviště má být zpevněné tak zvanou vegetační dlažbou. „Součástí úprav bude i chodník. Předpokládá se, že by práce na stavbě parkoviště mohly začít už v létě a skončily by do konce letošního roku,“ doplnil mluvčí. Vyhodnocení této veřejné zakázky mají městští radní na programu úterního jednání.

Místní vítají jak nový chodník, tak i parkovací místa, po nichž tady už léta volají. „Pokud se nám nepodaří zaparkovat před naším domem, tak musíme dát auto až před obchod, kde je ale část míst vyhrazená lázním. Hodně lidí si tady stěžuje, že nemají kde zaparkovat,“ potvrdila v pondělí odpoledne Kateřina Urbánková v blízkosti budoucího parkoviště v severovýchodním cípu Brandlovy ulice.