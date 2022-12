Zdroj: Deník/Petr Turek

Právě informace o nových stomatologických ordinacích rezonuje v okolí nejsilněji. „Myslím si, že pro Veselany budou určitě přínosem. Zubních doktorů je tady nedostatek. Mnozí místní tak za nimi musejí jezdit do okolí, například do Bzence nebo až do Uherského Hradiště,“ svěřila se v úterý dopoledne Jiřina Kozumplíková, a to hned vedle rostoucích domů.

Jeden z nich má být hotový zhruba za rok, a poslední pak mají pracovníci stavební firmy ze Zlínska dokončit v první polovině roku 2024. „Mám sice už léta svoji zubařku, ale můj přítel má problém sehnat zubního lékaře. Také proto nové ordinace přivítáme,“ uvedla maminka s kočárkem, která se představila jako Martina.

Švagerku střídá Kostelecká. Hospodářská komora v Hodoníně má nové vedení

Jak přiblížil starosta, vlastníky ordinací budou sami zubní lékaři, kteří tady mají v plánu vytvořit rodinné stomatologické centrum. „Bratři stomatologové přišli s tím, že by chtěli pro svou praxi vhodné prostory právě ve Veselí, a to zrovna v době, kdy jsme zahajovali zpracování projektové dokumentace. Bylo tak možné přizpůsobit přízemí jedné části rezidenčního projektu právě podmínkám stomatologických ordinací. Mělo by tam tak být všechno, co si moderní stomatologické centrum vyžaduje,“ sdělil Kolář. Jako další výhody pak zmínit blízkost vlakového i autobusového nádraží a především parkoviště s pětapadesáti místy.

Podle hodonínského zubního lékaře a oblastního předsedy České stomatologické komory Radka Handela půjde při otevření ordinací pro město o obrovský úspěch. „Není to běžné, jde spíše o výjimku. Sehnat stomatologa je u nás docela problém. Například v severních Čechách se snaží vytypovat si na lékařské fakultě studenty čtvrtého či pátého ročníku, poskytnou mu grant či nějaké výhody, zavážou si je a vybaví ordinaci. Jinak mladí zubní lékaři většinou zůstávají ve velkých městech,“ řekl Handel.

Lávku u zoo chtějí natřít proti vandalům, chystá se také její osvětlení

Jak připomněl veselský starosta, se zubaři mají uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Podobně mají Veselané připravený i prodej třinácti z celkem čtyřiadvaceti právě stavěných bytů ve dvojici polyfunkčních domů, kde město počítá s náklady ve výši zhruba na sto šedesát milionů korun. Na základě březnových výsledků dražby ale město další prodej bytů pozastavilo. „Už tehdy se totiž začaly ukazovat neblahé projevy ekonomické situace s vyššími úroky na hypotékách a s tím související slabší poptávkou po bytech. Zůstává nám tak jedenáct neprodaných kvalitních moderních bytů. V tuhle chvíli počítáme, že do zastupitelstva bude rada města předkládat návrh na variantní řešení,“ dodal Kolář s tím, že poslední byty se tak nabídnou buď k prodeji, nebo pronájmu.

Vedle nových domů se navíc poprvé v desetapůltisícovém Veselí nad Moravou objeví dobíjecí stanice pro elektromobily.