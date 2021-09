Školáci si už tady mohli vyzkoušet moderní prvky pro výuku včetně interaktivní tabule, na které se dá psát prstem. „To je pro děti oživením. Všechno je nové, moderní a pěkně udělané, takže se to líbilo všem, kteří se sem přišli podívat,“ doplnil ředitel.

Po žácích a učitelích se v úterý odpoledne budou moci podívat do nových odborných učeben Masarykovy základní školy ve Vracově také rodiče či další zájemci. Investice za dvaatřicet milionů korun zcela proměnila půdu školy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.