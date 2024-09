/VIDEO, FOTO/ Bezpečí a komfort mají zvýšit nové autobusové zastávky v kyjovské části Bohuslavice. Proměna celého prostoru stojí téměř čtyři miliony korun. Podívejte se, jak to na místě aktuálně vypadá a kdy má být hotovo.

Dvojice nových autobusových zastávek se rýsuje při vjezdu do Bohuslavic od kyjovského Boršova. Při hlavním hlavním tahu na Kroměříž, u silnice II/432, tak čekající cestující mají získat bezpečnější a komfortnější prostory pro nastoupení do linkových busů, a to i s přístřešky. Deník o začátku prací psal už TADY.

Dočasná nástupiště sloužící jak městské hromadné dopravě, tak autobusové lince mezi Kyjovem a Koryčany, se zatím přesunula blíže k železničnímu mostu. Dosavadní letní práce zatím proměnily místa pro nové zastávky. Na jedné straně totiž zmizel starý modrý přístřešek, na druhé pak přibyl nově vytvořený prostor pro zcela nový záliv.

„Nejpozději v prosinci má být hotovo,“ sdělil tajemník kyjovského městského úřadu Filip Zdražil. Ldé na nástupištích budou mít k dispozici nové přístřešky a také napojení chodníku na lokalitu Pod Starou Horou.

Chodcům má přispět k bezpečí také nová místa pro přecházení krajské silnice. Radnice vysoutěžila celou stavbu i s daní za téměř čtyři miliony korun. Výraznou většinu nákladů mají pokrýt dotační peníze, a to jak ty ze státního rozpočtu, tak především ty z unijních zdrojů.

Podle informací od místních výstavbu zastávek očekávali dřív a jiní by zase přivítali, pokud by co nejdříve mohli mít nad zastávkou znovu napojení na polní cestu k obsluze svých polností. Tuto možnost totiž tamní práce přeťaly.