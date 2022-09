„Co se týká péče a personálu, tak je to tam skvělé. Jinam bych rodit nešla. Bylo by to výborné, kdyby se ještě podařilo vylepšit tamní pavilon. Maminky tady leží se svými právě narozenými miminky nebo jsou v očekávání před porodem, a vždycky je pro příjemnější, když je prostředí hezké, působí bezpečně, klidně a přátelsky, a také nově a moderně,“ svěřila se Petra Durnová, která v Kyjově přivedla na svět své miminko právě před rokem.

Rekonstrukce pavilonu má už i stavební povolení. Dokonce už tak dlouho, že by v příštím roce mohla vypršet jeho platnost. „Nemocnice pro to podniká v této věci kroky, oslovuje Jihomoravský kraj jako zřizovatele, financování řeší na národní i na evropské úrovni,“ přiblížila mluvčí kyjovské nemocnice Veronika Hollerová.

VIDEO: Kvůli opravám zavedli pod kyjovskou nemocnicí jednosměrný provoz

Plán modernizace gynekologicko-porodnického pavilonu minulý týden představila krajským radním pověřená šéfka Nemocnice Kyjov Veronika Neničková. Následně nemocnici navštívil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Jenže úskalím pro zahájení rekonstrukce a výstavbu nového pavilonu zůstávají právě chybějící peníze. „Tamní pavilony jsem si prošel a zdejší požadavky jsou oprávněné, stav je špatný, chybí klimatizace a problém je i s teplou vodou. Vím, že by potřebovali přistavět nový pavilon. Je to vyčíslené na zhruba osm set milionů korun, a ty peníze nemáme. Navíc své požadavky mají i další nemocnice,“ upozornil krajský radní pro investice a majetek Vladimír Šmerda.

Počty novorozenců

v Nemocnici Kyjov

2021: 833

2020: 897

2019: 962

2018: 1013

2017: 1065

2016: 1086

2015: 1073

2014: 1010

Zároveň uvedl, že rekonstrukce se dá rozfázovat na tři etapy, takže by se dala stihnout provést i za tři roky. „Šlo by tak o zhruba 250 milionů korun ročně. Mohl by se tak postavit nový třípatrový pavilon, do něj by se přestěhovala některá oddělení, a pak by se začala opravovat druhá část, která by se mezitím vyklidila. Jde o smysluplnou a nutnou investici pro spádovou oblast, která má sto padesát tisíc obyvatel. Základní problém ale zůstává, a tím jsou chybějící peníze. Dotace bychom mohli získat jen na zateplení, fotovoltaiky, tedy energetickou úspornost budovy, což je ale málo,“ povzdechl si radní.

Mezitím už by mohlo propadnout stavební povolení pro celý stavební projekt. „Dá se sice prodloužit, ale vím, že to není řešení. Sice je možné si vzít úvěr, ale v dnešní době energetické krize, se budou muset nejdříve vyřešit energie po navýšení cen a s tím související náklady po této zimě, teprve pak se můžeme vrhat do nových investic,“ uvedl Šmerda.

S novými milionovými sanitkami vyráží za pacienty z Kyjova i Veselí

Kyjovská nemocnice se navíc v posledních letech potýká s úbytkem porodů, kdy v roce 2016 tady porodníci přivedli na svět 1086 novorozenců, loni už jen 833. Naopak v nedaleké Uherskohradišťské nemocnici hlásili za minulý rok opět rekordní čísla, kdy se tam narodilo 1 648 miminek. Oproti roku 2020 to bylo o 131 novorozenců více. Břeclavská nemocnice na tak vysoká čísla sice nedosáhla, přesto po propadu v prvním covidovém roce způsobené zejména omezeními pro slovenské rodičky se počet porodů zvýšil, a to z 884 na 987.