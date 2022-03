Právě tehdy se Novopoddvorovští pouštěli do prodeje více než dvacítky parcel pro výstavbu rodinných domů. „Kromě jednoho jsou už všechny zkolaudované. Většinou zde bydlí lidé, kteří jsou z okolních vesnic či z Hodonína, ale nejvzdálenější přišli až z Kopřivnice,“ přiblížil současný stav starosta Zdeněk Brhel.

Obec tak nejen omládla v průměru o téměř dvacet let, ale především mohli místní zažít historický okamžik v dějinách obce. „Loni vůbec poprvé za éru Nového Poddvorova bylo vítání nových občánku, kdy jsme měli šest dětí, což tady asi nikdo nepamatuje. A jakmile se oteplí, tak budeme mít další vítání, narodily se totiž další čtyři děti,“ upozornil starosta.

Sžívání starousedlíků s novými obyvateli ale zprvu podle něj nebylo úplně idylické. „Mrzí mě, že se víc nezapojují do života v obci,“ posteskl si Brhel. V obci funguje zatím jen jeden spolek, a to vinařský.

Roman Jüstel, který má ve vesnici na starosti kulturní akce, vidí ale současný vývoj optimisticky. „Především ti mladší se už akcí zúčastňují a lepší se to,“ podotkl Jüstel. Lidé se navíc dříve ani neměli příliš kde pravidelně setkat, a to nejen kvůli koronavirové éře. Nyní mají k dispozici novou hospůdku a už brzy se jim otevře nové obecní komunitní centrum s knihovnou, které vzniklo rekonstrukcí bývalé hasičské zbrojnice.

Navíc se má plocha nové výstavby ještě rozšířit, a to zhruba na dvaceti nových parcelách. „Každým dnem čekám na územní rozhodnutí. Když to dobře půjde, tak bychom letos minimálně začali inženýrské sítě stavět. V příštím roce bychom chtěli parcely prodávat. Rozkřiklo se to, takže už máme asi padesát žádostí,“ prozradil starosta.

Poddvorovský demografický růst je ale pro Hodonínsko spíše výjimečný, což dokládají nejnovější data od statistiků. Podle nich se počet obyvatel v Jihomoravském kraji v loňském roce snížil právě jen v okrese Hodonín, a to o 650 lidí. „Počet obyvatel Jihomoravského kraje se zvyšuje nepřetržitě již od roku 2003, tedy 19 let, ovšem v okrese Hodonín bylo bilanční zvýšení počtu obyvatel zaznamenáno naposledy v roce 1994,“ připomněl Karel Adam z Krajské správy Českého statistického úřadu.

Mírně se ale zvýšil počet obyvatel i v přespolní a ve stejné době založené vesnici, Josefově. Jak ale sdělil starosta Vojtěch Pospíšil, obec ale nemá k dispozici vlastní pozemky pro další výstavbu rodinných domů. „Ty tak mohou vyrůst jen na soukromých parcelách a obec jim může pomoci s infrastrukturou. Každopádně bychom si ale chtěli zachovat ráz malé dědiny, na který jsme pyšní,“ doplnil Pospíšil, který je zároveň předsedou Regionu Podluží, jehož členskou obcí je i Nový Poddvorov.

Počet obyvatel Nového Poddvorova



1790: 143 obyvatel

1830: 148 obyvatel

1900: 221 obyvatel

1910: 250 obyvatel

1970: 300 obyvatel

2001: 180 obyvatel

2018: 203 obyvatel, mladších 15 let: 28

2022: 219 obyvatel, mladších 15 let: 32