„Počítáme s tím, že by ji využívali hlavně starší lidé, a to jen pro výjezd do kopce. Zpátky dolů totiž už sejdou. Proto bude zastávka jen jednosměrná,“ vysvětlil starosta Zdeněk Pantlík.

Přiblížil také to, že obec už má na novou zastávku kladné vyjádření jak od policie, tak od krajského koordinátora integrovaného dopravního systému. „Nyní je to na projektantovi, který má udělat dokumentaci, abychom mohli udělat výběrové řízení. A to bychom chtěli mít co nejdřív," doplnil starosta. Nová zastávka má vzniknout na násypu vedle silnice. Kromě místních ji budou moci využívat na autobusové lince mezi Kyjovem a Dambořicemi například i návštěvníci naučné Syslíkovy stezky, která začíná právě u hřbitova.