Toho ještě doplnil podle zápisu z výboru za koaliční občanské demokraty Jiří Bayer s názorem na každoměsíční sledování hospodářských výsledků aquacentra.

Podle opozičního lídra je nyní potřeba zejména podpořit marketing. „Největší úkol je před ředitelem, a to marketingově natáhnout co nejvíc lidí do Aquavparku. Ten má totiž kvalitní architekturu, je pěkně vybavený a zábavní svět je sice trošku menší, ale pro Kyjov a okolí je dostačující a děti si jej užijí,“ přiblížil Valihrach, jehož sdružení bylo kritické zejména k nákladnosti aquaparku s tím, že se vyšplhala až ke 350 milionům korun. „Nechceme být škodolibí, ale chceme, aby aquapark šlapal co nejlépe. Navíc je to dědictví, které bude muset řešit i příští vedení města, ať už to bude kdokoliv,“ podotkl opoziční zastupitel.

Návštěvnost v pracovních dnech je nižší

Místostarosta a jednatel Aquavparku Daniel Čmelík sice potvrdil, že ve všední dny je návštěvnost pod očekáváním, ale zato o víkendech se začíná výrazně zvyšovat. „Je pravda, že návštěvnost v pracovních dnech je nižší. O víkendových dnech se dostáváme ale už na hranici realistické a někdy i té optimistické varianty. Takže tyto návštěvnosti jsou velmi zajímavé. Navíc teď rozjíždíme další marketingové aktivity, jako je reklama v radiu nebo širší billboardová kampaň mimo Kyjov a snažíme se do našeho aquacentra nalákat i návštěvníky ze Slovenska, kteří tuto formu zábavy vyhledávají poměrně často,“ řekl Deníku místostarosta za Sedmadvacítku nezávislých.

Zároveň se snažil vysvětlit i to, proč přišlo první týdny méně lidí. „Podle srovnání z jiných aquacenter bývá září nejhorší měsíc, co se týká návštěvnosti. Ta byla zejména první dva týdny nižší i vzhledem k tomu, jak bylo venku pěkně. Jakmile se ale maličko zhoršilo počasí, tak se to okamžitě projevilo skokově ve zvýšení návštěvnosti. Nyní se tak dostáváme do čísel realistické varianty,“ uvedl Čmelík.

Zmínil ale také to, že jde přece jen o rozjezd aquaparku. „Než si areál vybuduje mezi návštěvníky renomé a získá stálou klientelu, tak to chce nějakou chvíli bude trvat. Nikdy jsme neříkali, že první roky to bude tak, že nebudeme muset provoz dotovat. Minimálně v tomto roce to lze předpokládat. Dlouhodobě je pro nás ale důležitý potenciál toho, aby aquacentrum bylo v černých číslech. To byl cíl, když jsme areál koncipovali,“ sdělil místostarosta.

Propočty studie proveditelnosti počítají při pesimistické variantě s více než třímilionovou ztrátou, při realistické variantě by mělo být už aquacentrum v milionovém zisku, při optimistické návštěvě by tento zisk měl být už pětimilionový. Nové aquacentrum se v Kyjově slavnostně otevřelo pětadvacátého září. Zatím nejvyšší návštěvnosti dosáhlo v pátek před svátkem republiky, a to 510 koupajících. V listopadu byla zatím nejúspěšnější neděle, kdy do areálu dorazilo 358 hostů.

Zdroj: Deník/Petr Turek