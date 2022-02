Kruhovou křižovatku by na této silnici rád viděl i rodák ze Svatoborské Josef Mráz, byť vhodnější mu připadá až umístění na křížení se státní silnicí I/54. „Tam nahoře je blázinec. Když tudy jdu kolem půl druhé odpoledne, tak je neuvěřitelné, co tam se v provozu děje. Naopak tady dole ve Svatoborské by bylo zapotřebí hlavně opravit povrch cesty, teď je to nejhorší úsek,“ přiblížil své dojmy Mráz s tím, že na kvalitu cesty měl neblahý vliv nárůst dopravy. Ta se tady podle něj výrazně zvýšila při opravách silnice na nadjezdu u nemocnice, když řidiči začali využívat Svatoborskou jako objízdnou trasu, v čemž dál pokračují.

FOTO: Z Kyjova hlásí letos přes 4 tisíce bruslařů, další mohou na led celý únor

Navíc dopravní napojení lokality Traktorka hodnotila jako slabou stránku také analýza dopravní a technické infrastruktury v loni zastupitelstvem schválené strategii rozvoje města. Jak sdělil místostarosta Kyjova Daniel Čmelík, město tam má navrženou okružní křižovatku, do které by se mohlo pustit v součinnosti s obchodním řetězcem, jehož vedení se rozhoduje o umístění nové prodejny právě do této lokality. „Policisté nám ale ještě doporučili, že než přistoupíme k rozvoji lokality, v tomto případě Traktorky jako průmyslové zóny, ať si necháme udělat směrový dopravní průzkum pro zjištění aktuální stavu,“ uvedl místostarosta.

Tento průzkum se zaměřuje hlavně na to odkud a kam vozidla směřují. „Kruháč by byl určitě smysluplný a řešil by tamní dopravní situaci a pomohl jí. Každopádně na základě dat z letošního směrového dopravního průzkumu by se mělo navrhnout to nejlepší řešení,“ řekl Čmelík s tím, že průzkum teprve budou zadávat.

Už brzy: z vyhlídky na Stražovjáku se návštěvníkům otevře jižní okruh

Krajští silničáři jsou na výsledné řešení připravení. Už před více než rokem totiž postavili nový most přes Sobůlský potok a opravili navazující úsek silnice II/422 mezi Svatobořicemi a začátkem zástavby města. „Skončili jsme u cedule Kyjov, protože se tady mluvilo o kruháči. Po jeho vyřešení bychom pak mohli pokračovat v opravách povrchu až nahoru ke křižovatce se státní silnicí I/54,“ přiblížil za krajské silničáře vedoucí investičního úseku jižní oblasti Libor Olšák.

Naopak nepředpokládá výraznější změny na opačné straně za státní silnicí ve směru na Kroměříž. Rekonstrukci úseků silnice II/432 na Boršovské ulici totiž dokončili teprve před několika měsíci. Na opravy šly navíc peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury s osmiletou lhůtou udržitelnosti.

Video v multimédiích