VIDEO: Přehled omezení na silnicích Hodonínska. Podívejte se, co čeká na řidiče

Práce odstartovaly začátkem dubna a od té doby se v blízkosti stavby střídají hlídky policie republikové, dopravní a městské. „Jsme tady každý den. Řešíme také hříšníky, kteří vjedou osobními auty do zákazu. Na místě jim hrozí pokuta až patnáct set korun,“ upozornil velící strážník Rostislav Prax.

Jak dále sdělil Deníku, provoz u křižovatky I/54 s Kollárovou a Dvořákovou není tak hustý, jako když při předcházejí stavbě kruhových objezdů na silnici I/55. „Takže se ani netvoří kolony či zácpy,“ podotkl šéf veselské městské policie.

Zahájení stavby nové okružní křižovatky na silnici I/54 ve Veselí nad Moravou.Zdroj: Deník/Petr Turek

V pořadí čtvrtou okružní křižovatku na I/54 ve Veselí budují stavbaři v Blatnické ulici po polovinách. „Cílem je zvýšení bezpečnosti a zlepšení plynulosti provozu,“ uvedl při zahájení stavby ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic David Fiala.

Jak potvrdil velitel strážníků Prax, řidiči navíc využívají i cestu u benzínky, která spojuje Blatnickou a Kollárovu ulici, tedy jedničkovou silnici I/54 s krajskou silnici vedoucí kolem průmyslové zóny a dál na Kozojídky. Právě v této obci navíc zahájili opravu průtahu krajští silničáři, a to ve druhé polovině dubna. Tady se opravuje téměř kilometrový úsek silnice ve směru na Veselí nad Moravou a Hroznovou Lhotu.

„Dělá se tady pořád po pracovních místech v polovině silnice. Dělají se obrubníky, budou se dělat uliční vpusti a předlažďovat kostky,“ sdělil po druhém květnovém svátku vedoucí investičního úseku jižní oblasti krajských silničářů Libor Olšák.

V tu dobu se vyřizovala také uzavírka na balení. „To by se mělo provádět od soboty 15. června, kdy se bude dělat část u hřiště na úplnou uzavírku. Tento úsek se totiž dá objet na Žeraviny,“ vysvětlil vedoucí.

Zbytek by se následně pokrýval novým asfaltem od pondělí do čtvrtka po polovinách silnice. Náhradní termín kvůli možnému nepříznivému počasí je o týden později. Každopádně má být hotovo nejpozději před svátky na začátku července.

Opravy u Mutěnic

To už by se měly rozjet práce na opravě silnice druhé třídy II/380 mezi Hovorany a Mutěnicemi. V době uzávěrky vydání silničáři čekali na podpis smlouvy s vítěznou firmou.

„Do konce května bychom rádi předali staveniště. Podle toho jak se následně vyřídí uzavírka, tak by se mohlo začít. Předpokládáme, že by to mělo být začátkem června,“ sdělil oblastní vedoucí krajských silničářů. Ve hře jsou dvě možnosti uzavírek, a to s větším množstvím semaforů, nebo průjezd stavbou v jednom směru a opačným směrem by pak řidiči jezdili po objízdné trase přes Čejkovice.

Příprava na Strážovice

Ředitelství silnic a dálnice připravuje ještě dvojici oprav na silnici I/54. Jedním z nich je úprava povrchu na průtahu Strážovicemi. Tady by měli řidiči jezdit po novém asfaltu na úseku dlouhém zhruba třináct set metrů. O tuto zakázku mělo zájem hned devět firem.

„Opravu povrchu silnice I/54 v průtahu Strážovic plánujeme v letních měsících. Předpoklad zahájení prací je nejdříve v červnu. Přesný termín řidičům včas upřesníme,“ sdělila Deníku mluvčí Trubelíková.

Při opravách má být provedena výměna obrusné, ložné a podkladní vrstvy silnice i oprava lokální sanace. „Dále dojde k obnově a zhutnění nezpevněné krajnice, obnově vodorovného značení a směrových sloupků,“ doplnila mluvčí ředitelství Trubelíková.

Přehled staveb

Veselí nad Moravou: stavba okružní křižovatky na I/54, na Kozojídky a Dvořákovu ulici

cena : 20 milionů korun bez DPH

: 20 milionů korun bez DPH zahájení : 3. dubna

: 3. dubna doba stavby: 4 měsíce

Kozojídky: opravy průtahu obcí silnicí III/4994

cena : 6 milionů korun bez DPH

: 6 milionů korun bez DPH zahájení : 22. dubna

: 22. dubna doba stavby: 3 měsíce

Hovorany – Mutěnice: oprava silnice II/380

předpokládaná cena : 83 milionů korun bez DPH

: 83 milionů korun bez DPH předpokládané zahájení: v červnu

Strážovice: oprava průtahu obcí silnicí I/54