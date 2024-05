FOTO: Česko hnal za titulem mistrů světa zaplněný letňák v Kyjově, podívejte se

Radnice navíc před podáním žádosti s touto společností, která v Kyjově už jednu prodejnu má, jednala. Klíčová je dopravní situace u hlavního železničního přejezdu nedaleko kyjovského nádraží.

„Město po stavebníkovi požaduje rozvoj a úpravu dopravní infrastruktury v dané lokalitě tak, aby byla pro lidi komfortně a bezpečně dostupná, současně tam nedocházelo k dopravním komplikacím,“ upozornil tajemník.

Jak dále nastínil, v této souvislosti by v lokalitě mělo dojít nejen k vybudování nového chodníku. „Dále přechodu pro chodce a k úpravě stávající autobusové zastávky. Jsou to investice předběžně spočítané asi na tři miliony korun,“ uvedl tajemník Zdražil.

Nová prodejna prodejna potravin a dalšího zboží denní spotřeby se plánuje v Kyjově v Boršovské ulici. Řetězec Lidl už podal žádost o společné územní a stavební povolení.Zdroj: Deník/Petr Turek

Redakcí už dříve oslovení místní, zejména z Boršova, záměr přivítali. Hlavní výhodu spatřují v to, že nebudou muset dojíždět za nákupy potravin i dalšího zboží do města nebo ještě dále do obchodní zóny pod nemocnicí ve směru na Svatobořice.

„Bylo by fajn, kdybychom to tady měli kousek na nákupy,“ svěřila se Deníku nedávno místní Eva Malá.

Nová prodejna bude mít navíc ve své blízkosti i zmiňovanou zastávku, u které zastavují autobusy hned dvou linek. Díky nim se sem mohou dostat cestující nejen Boršova, ale také z Bohuslavic, Koryčan, Střílek nebo Stupavy. Další výhodou je i dostupnost nedalekého vlakové nádraží.

Samotný Lidl na svém webu uvádí, že má v současnosti v republice 319 prodejen a zaměstnává třináct tisíc lidí. Nový supermarket v Boršovské ulici by podle podkladů zveřejněných přes informační systém EIA měl disponovat vlastním parkovištěm s kapacitou 120 stání, z toho dvěma pro elektromobily.