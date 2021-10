„Čeká nás ještě její zaizolování, betonáž říms a pokládka asfaltových vrstev. Po novém mostu se řidiči projedou bez jakýchkoliv omezení už dvacátého října,“ informovala mluvčí republikového Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Nový most bez daně za 10,6 milionu korun se nachází v blízkosti křižovatky se silnicí I/51, která při vjezdu do Hodonína vede Velkomoravskou ulicí.

/FOTO/ Do tří týdnů se projedou řidiči po novém mostě na silnici I/55 u Hodonína, a to bez omezení. Podle informací od republikových silničářů je už hotové vybetonování druhé etapy nosné konstrukce opraveného mostu.

