„Podle mě by bylo pěkné, kdyby ho revitalizovali a upravila se zeleň, někteří si ale ničeho neváží, za nějaký čas bude okolní příroda opět ve stavu, jak ji vidíme dnes,“ komentovala Štěrbáková.

Možnost vyjádřit svůj názor a podělit se o nápady na nový vzhled městské zeleně měli ve středu odpoledne hodonínští obyvatelé.

Poznatky ze setkání použije město pro vypsání soutěže na celkovou obnovu prostor. „Chceme, aby se park otevřel všem věkovým kategoriím, různým aktivitám a aby tady každý našel relaxaci a aktivní odpočinek,“ řekl přibližně čtyřem desítkám účastníků starosta Libor Střecha.

Podle vedení města vznikla myšlenka na diskusní odpoledne jako jedna z alternativ, jak veřejnost co nejlépe zapojit do aktuálního dění. „Lidé mohli v parku od začátku komentovat, co se jim líbí nebo co by chtěli změnit, při debatě mohli skutečně vyjádřit svůj upřímný názor,“ sdělil Dalibor Novák z odboru pro rozvoj města.

Kromě rodičů a jejich ratolestí se do diskuse zapojili také někteří vyučující z okolních škol. "Jedna z ředitelek například zmínila, že park při pěkném počasí často využívají k tělocviku, takže si přála, aby se zde do budoucna objevil kvalitní okruh na běhání," doplnil Novák.

Na přípravě zadání pro architektonickou soutěž spolupracuje město s ateliérem MAKAI. "Do přípravy architektonické soutěže se snažíme veřejnost zapojit co nejvíce, takové náměty mohou velmi zkvalitnit projekt," vysvětlila architektka Eva Kubjátová.

Novým parkem by se hodonínští mohli procházet přibližně do pěti let.

