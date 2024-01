/FOTO/ Nad skvělou chutí bílého vína z Nového Poddvorova si libují i odborníci na druhé straně planety, na pobřeží Tichého oceánu. Chardonnay a hibernal z nejmenší obce na Hodonínsku, konkrétně z Vinařství Kašík totiž zářilo v lesku zlaté a stříbrné medaile v daleké Kalifornii.

V San Franciscu úspěšné chardonnay z poddvorovského Vinařství Kašík. | Foto: se svolením Vinařství Kašík

Z mezinárodní soutěže San Francisco International Wine Competition přiletělo ke Kašíkům dokonce dvojité zlato. „Dá se říct, že je to náš největší úspěch. Double Gold se uděluje pouze několika málo vínům, které obdrží zlatou medaili od všech členů poroty. Tím se tato vína řadí mezi nejlepší na světě. Nesmírně si tohoto úspěchu vážíme, tak jako si vážíme podpory všech milovníků našeho vína. Je to pro nás velká motivace do další práce,“ přiblížil Vladimír Kašík.

Toto dvojité zlato získalo Chardonnay z Vinařství Kašík z Poddvorova. „Double gold v kategorii Chardonnay obdrželo jen šest vín, které byly dvě z USA, dvě z Austrálie, jedno z Nového Zélandu a pak z České republiky, od nás,“ uvedl Kašík.

Navíc se ještě hibernal v San Franciscu zaskvěl stříbrnou medailí. „Naše moravská vína jsou krásně svěží a ovocná,“ podotkl poddvorovský vinař.

Úspěch ze západního pobřeží USA září ve společnosti loňské zlaté medaile pro hibernal z Portugal Wine Trophy či zlatých ocenění z roku 2018, kdy poddvorovská vína ocenili porotci v německé metropoli Berlíně či na Asia Wine Trophy. Nebo ještě dříve, kdy Vinařství Kašík uspělo na světovém šampionátu růžových vín v Cannes.