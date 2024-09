„ Čtrnáctá plavební komora Baťova kanálu prodlouží splavný Baťův kanál do Hodonína, kde v budoucnu vznikne i přístav pro osmdesát rekreačních lodí. Obnova Baťova kanálu pro turistickou plavbu začala v devadesátých letech minulého století, ročně zde téměř sto tisíc lidí tráví svůj volný čas a jsem rád, že jeho rozvoj můžeme dále novou infrastrukturou podporovat,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka, když zhruba před měsícem při prohlídce staveniště nové plavební komory Rohatec/Sudoměřic, tedy ještě před nedávným zatopením .

Dál, na jižní okraj Očovských luk . Jenže ukazuje se, že i tato poloha má svá úskalí, přestože došlo během přípravy nového přístavu ke snížení kapacity ze 126 lodí na osmdesát plavidel. Navíc před rokem začaly práce na prodloužení splavnosti Baťova kanálu až do Hodonína.

Podle veřejně dostupné dokumentace na portálu EIA, kde jsou k dohledání informace k procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, se se zahájením stavby nového přístavu v Hodoníně počítalo už v říjnu loňského roku. Zprovoznění se plánovalo od plavební sezony 2026.

Současné výhledy investora, tedy republikového Ředitelství vodních cest, u nového přístavu s více než dvousetmetrovým vjezdovým kanálem od řeky Moravy, se ale termínově posunuje. „Realizaci přístavu nyní předpokládáme v letech 2028 – 2029, záleží na výsledcích povolovacích řízení,“ sdělil Deníku mluvčí Ředitelství Jan Bukovský.

vizualizace nového přístavu v Hodoníně

close info Zdroj: Vizualizace se svolením ŘVC ČR zoom_in Plánované rozšířené přístaviště v Hodoníně.

Zároveň přiblížil i poslední vývoj právě při zmíněném povolování. „V červnu toho roku byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí, ještě za platnosti starého stavebního zákona. Jako podklad pro územní rozhodnutí jsou nezbytné výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů, kde aktuálně probíhá na ministerstvu životního prostředí odvolací řízení k těmto výjimkám z ochrany,“ uvedl Bukovský.

K tomu doplnil, že se odvolaly organizace Děti Země a Voda z Tetčic.

„Ministerstvo životního prostředí obdrželo od Krajského úřadu Jihomoravského kraje spis týkající se Přístavu Hodonín s odvoláními spolků Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu a Voda z Tetčic dne 5. srpna 2024. V současné době se dokončují případy, které byly doručeny dříve, nebyl zatím prostor předmětný spis dostatečně prostudovat a posoudit,“ sdělila ve středu Deníku mluvčí resortu životního prostředí Veronika Krejčí.

Vydání rozhodnutí se předpokládá v polovině října.

Miroslav Patrik, předseda Dětí Země, které se zaměřují zejména na ochranu přírody, upozornil v souvislosti s novým přístavem na možné škodlivé zásahy do biotopů osmatřiceti chráněných druhů a rodů organismů. Mezi nimi je silně ohrožený česnek hranatý, některé druhy hmyzu, obojživelníků, plazů, ptáků a ze savců pak veverka či bobr. Zároveň pak připomněl, že krajský úřad letos povolil podle něj škodlivý zásah se čtyřiadvaceti zmírňujícími a kompenzačními podmínkami.

Právě proti tomuto rozhodnutí se obě organizace odvolaly. „Podle nás nebyl na výstavbu nového přístaviště v Hodoníně pro osmdesát lodí na zábavu doložen žádný konkrétní veřejný zájem, i když si jich státní investor vymyslel asi čtrnáct. Jde přitom o ekologicky škodlivou stavbu s riziky pro biodiderzitu řeky a jejího okolí, zvláště když už se připravuje rozšíření stávajícího přístavu. Nikdo konkrétně nedoložil, že novým přístavem se sníží obrovská nezaměstnanost ve městě či naopak se zvýší upadající podnikatelské prostředí,“ uvedl předseda Patrik.

Řeka Morava a jez v Hodoníně v pondělí 16. září kolem osmé hodiny ranní. | Video: Deník/Lukáš Ivánek

Podle informací z Ředitelství má ke zmiňovanému rozšíření stávajícího přístaviště dojít po příští plavební sezoně, a to o pevné molo o délce téměř padesáti metrů pro až osm plavidel. Až následně by se měl pak stavět vjezdový kanál v blízkosti Veslařského klubu s vyústěním do nového přístavu pro osmdesát lodí.

Důvodem pro stavbu navrhovaného přístavu je podle dokumentace zvýšení cestovního ruchu města Hodonín za využití turistického potenciálu v oblasti rekreační plavby. Ředitelství navíc tento měsíc otevřelo tendr za předpokládaného půldruhého milionu korun na komplexní aktualizaci a doplnění marketingové analýzy a hodnocení ekonomické efektivnosti rekreační plavby na Baťově kanále.

Tu poslední sezonu na této unikátní moravské vodní cestě hodnotí kladně ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.

„Ještě nemáme všechno spočítané, ale očekáváme docela pěkná čísla návštěvnosti a tedy to, že se tato sezona zařadí mezi úspěšné. Stále jsou ale znatelné nedostatečné kapacity v přístavištích a přístavech. Stoprocentně tyto kapacity nebudou stačit ani po rozšíření stávajícího přístaviště v Hodoníně. Navíc se letos ukázal jako důležitý význam a potřeba bezpečných přístavů za povodňových stavů,“ doplnil Bártek.

Povodí Moravy v loňské hlavní plavební sezoně zaznamenalo v jednotlivých plavebních komorách Baťova kanálu celkem 38 751 proplutí lodí, kdy na jednu komoru připadlo v průměru tři a půl tisíce plavidel. Nejvytíženější byly komory na Veselsku se čtyřmi tisíci plavidly.