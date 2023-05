Zprávy z Kyjovska ZDE.

Nový Lidl má být v Boršovské ulici u ČSAD, tedy už v místní části Boršov. „Největší přínos vnímáme právě v tom, že nový Lidl bude v Boršově, což bude nová obchodní jednotka, která bude blízko lidem z místních částí Boršov, Nětčice a Bohuslavice,“ reagoval kyjovský místostarosta Daniel Čmelík.

Připomněl, že v nedávné minulosti v okolí skončily zdejší obchody, a to v Boršově, v Nětčicích či za stadionem. „Je trendem, že malé prodejny v místních částech končí. Neuživí se. Sice jsou v místech, kde nejsou velká obchodní centra, ale nedokážou nabídnout takové ceny. Lidé tak raději dělají jednou za čas větší nákup, než aby nakupovali průběžně v menší prodejnách,“ tvrdí místostarosta.

Za nákupy do Billy nebo Lidlu. Souboj supermarketů svedou Bzenec a Vracov

Nový supermarket by přivítala například Marie Půčková. „Bude to příjemné, protože nyní jezdím kvůli nákupu až na druhou stranu města, do Penny nebo do Lidlu. Pokud jej budeme mít i tady, tak to přivítáme. Budeme tady pak mít větší výběr pečiva nebo si budeme moci na nákupu zajít i pěšky,“ zamýšlela se Půčková.

Podobně záměr Lidlu vnímá i Zdeňka Doležalová. „Docela bych jej přivítala, protože tady žádnou prodejnu nemáme,“ svěřila se. Nyní jezdí nakupovat autem do Kauflandu pod nemocnicí.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Městští radní s plánem řetězce souhlasí. Doporučili jej ještě projednat v komisi výstavby a urbanismu. Její členové tak debatovali nad novou prodejnou s fotovoltaikou na střeše, která má mít sto dvacet parkovacích míst. Navržená je i výsadba dvanácti stromů, dále také keřů a více než dvě sta metrů čtverečních s vysazenými trvalkami.

„Prodejna bude napojena na ulici Boršovská nově navrženou křižovatkou s levým odbočovacím pruhem. Součástí záměru je nový autobusový záliv ve směru z Koryčan,“ stojí v zápisu komise.

Co silnice a chodníky?

Dopravou se Kyjovští zabývali podrobněji, mimo jiné i tamními chodníky. „Z pozice města řešíme záměr s ohledem na dopravu, a to i pěší, především pak ze směru od Kyjova, kde je i přejezd. Chodníky a zastávku řešíme ve spolupráci se společností Lidl. Bude ale potřeba vyřešit všechny související záležitosti, aby se podařilo předejít případným komplikacím v dopravě, která tady zhoustne,“ doplnil místostarosta Čmelík.

Místní ale zajímala také otázka, jestli budou v Kyjově dva supermarkety Lidlu. Tedy jestli zůstane zákazníkům otevřený i ten současný, u autobusového nádraží. „Stávající prodejna Lidl v Kyjově bude i nadále v provozu,“ ujistil mluvčí Lidlu Myler.

Nejlepší drkotina je od Žurovce, rozhodli návštěvníci koštu v Miloticích

Kyjovští radní ale neprojednávali v posledních týdnech pouze záměr Lidlu v Boršovské ulici, ale také plány Billy v lokalitě Bukovanská, tedy nedaleko silnice na sousední Bukovany.

„Je jednou z našich priorit, aby se v nejbližších letech rozproudila bytová výstavba v lokalitě Bukovanská. V souvislosti s tím bude vhodné a výhodné, aby tam byla občanská obslužnost, tedy aby tam v budoucnu vznikla školka či obchody. Takže pokud tam bude chtít být Billa, bránit se nebudeme. Musí tady být ale vyřešený nájezd na silnici a další věci, což budeme partnersky případně s investorem řešit,“ vyjádřil se kyjovský místostarosta.

Propouštění ve Bzenci? Otazník zůstává, konzervárna Pika na sezonu ještě nabírá

Billa podle zápisu z komise výstavby městu předložila dvě varianty. Užší pouze s jednotkou potravin, a rozšířenou s několika obchodními jednotkami. Architektka Martina Černá při jednání kvitovala ještě možnost změny vzhledu objektu a zastupitel Lukáš Fridrich se následně dotazoval na napojení na město, a to v souvislosti s přípravou lávky přes železnici.

Na tu také komise doporučila radě zpracovat projektovou dokumentaci, aby mohla být začleněná pro stavební povolení k elektrifikaci trati. K té by mělo dojít podle informací z webu Správy železnic mezi lety 2027 a 2029. Radní na svém posledním jednání jednohlasně odklepli souhlas s vypsáním výběrového řízení na zpracování studie lávky přes železnici.