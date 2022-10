Jako jediná možnost se po letitých jednáních ukázalo vybudování podchodu. Vzniknout má v místě násypu silnice v blízkosti odvodňovacího žlabu. Na dvacetimetrový podchod a navazující cyklostezku se obci letos podařilo získat téměř sedmnáctimilionovou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. A v těchto dnech obecní zastupitelé jednomyslně schválili výběr toho, kdo novinku za zhruba šestadvacet milionů postaví. „Přihlásily se dvě firmy. A máme vítěze. Zastupitelstvo schválilo výsledky výběrového řízení,“ sdělil v pátek starosta.

Katastrofa, zní ke zdolání silnice u Rohatce. Nově pomůže podchod

Nyní Rohatecké čeká ještě vyřízení zbývajících potřebných záležitostí. Domluvit se musí také s Ředitelstvím silnic a dálnic, kdy bude nejlepší „pětapadesátku“ částečně uzavřít. Dopravu tam budou na čas řídit semafory.

„Chceme začít v březnu a skončit do začátku prázdnin. To už totiž jezdí mnohem více aut než přes běžný rok, v létě tudy totiž míří také hodně lidí na dovolené. Naše představa je, že stavbu musíme od března do června zvládnout. Tedy zhruba za tři měsíce, s měsíční rezervou,“ uvedl Adamec.

JAK ŠEL ČAS SE SILNICÍ I55 U ROHATCE

Obecní kronikář Zdeněk Bíza připomněl, že trasa silnice I/55 původně vedla od Petrova v blízkosti železniční tratě Sudoměřice – Rohatec po její pravé straně. V blízkosti řeky Moravy přecházela nechráněným přejezdem na levou stranu a dále k silničnímu mostu vedle železničního přes řeku. Od mostu pokračovala přes Kolonii k Rohatci a Hodonínu.



„Tato trasa již v roce 1963 nevyhovovala polohou ani stavem, proto byla vybudována trasa nová dále od železniční trati blíže k loukám, přejezd nahrazen nadjezdem a přes řeku Moravu vybudován současný silniční most blíže k Rohatci mimo Kolonii,“ nastínil vývoj vedení hlavního tahu kronikář.



„Pětapadesátka“ byla nejdříve provizorně napojená na silnici přes Rohatec. „Pokračování nové trasy a současný nadjezd železniční trati Břeclav – Přerov s dalším napojením na severní obchvat Rohatce byl dokončen a zprovozněn až v roce 1988,“ dodal Bíza s tím, že místní část Kolonie byla od silnice I/55 oddělena již v roce 1963 vybudováním současného silničního mostu.

Podle obecního radního Zdeňka Škromacha je důležitá i další okolnost. Silnice, která místním i cykloturistům výrazně znepříjemňuje přemístění se z jedné části vsi do druhé, se totiž v budoucnu dočká zřejmě ještě většího vytížení.

„Věřím, že podchod či podjezd sníží riziko nehod, kdy tady nyní přecházejí chodci v čím dál hustějším provozu. A ten bude ještě hustější. Jakmile dálnice dosáhne do Bzence, tak se všechna auta z hlavního tahu sjedou ve Strážnici a pak budou pokračovat po obchvatu kolem Rohatce, to už by se Rohatčané z jedné části obce do druhé fakticky ani nedostali,“ upozornil Škromach. Stavbu úseku dálnice D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem mají silničáři odstartovat ještě tento měsíc.

Mezi Bzencem a Moravským Pískem začali stavět nový úsek D55

Od příštího léta má ale už lidem v Rohatci sloužit společná stezka pro chodce a cyklisty, která bude dlouhá více než sedm set metrů. Povede od rohatecké Kolonie kolem motorestu a autobazaru až k náspu. Následně pěší a cyklisty zavede do dvacet metrů dlouhého podchodu. Z něj pak zamíří k současné stezce, která vede vedle silnice ulicí Na Kopci. Záměr má mezi místními dlouhodobou podporu.

„Rozhodně to vítám. Pro chodce a cyklisty je v současnosti risk dostat se z dědiny na Kolonku. Především s dětmi totiž není přechod přes silnici první třídy vůbec jednoduchý. Na vhodný okamžik jsme naposledy čekaly poměrně dlouho,“ svěřila se letos v létě Rohatčanka Ivana Trechová.