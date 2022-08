Nejzazší termín pro odevzdání soutěžních návrhů je úterý 23. srpna do patnácti hodin. Na předpokládané ceny a odměny je naplánovaných 450 tisíc korun. „V září by mělo dojít k vyhodnocení soutěže a výběru nejlepší nabídky návrhu, na základě které by se následně vypracovala územní studie,“ přiblížil místostarosta. Debaty s veřejností nad územní studií předpokládá na jaře příštího roku.

Auto skončilo u Kyjova v potoce. Jednoho ze zraněných vyprošťovali hasiči

Jako možnou výhodu spatřuje etapovité rozvržení návrhu pro jeho uskutečnění v tamní lokalitě. „Jde totiž o velký prostor, což znamená i velkou investici. A rozvrhnout ji v čase je zajímavé, výhodné i realističtější,“ podotkl Čmelík.

Po demolici za více než tři a půl milionu korun zůstaly v areálu jen hromady drti a osamocený komín. „Nyní dochází k rozvážení suti. Poté necháme vypracovat nový statický posudek a na jeho základě necháme vypracovat návrh na posílení stability a konstrukce komína. Až na základě tohoto návrhu se budeme rozhodovat, jestli komín zachovat, nebo zbourat. Asi se všichni shodneme na tom, že bychom chtěli zachovat komín. Pokud by to ale znamenalo velké investice do stabilizace komína v řádech milionů korun, tak budeme bohužel muset uvažovat o tom, že by se zboural,“ vysvětlil místostarosta.

Pod mostem ve Velké je místo říčky Veličky sucho. Podívejte se

Do doby, než se v areálu bývalé mlékárny začne stavebně pracovat podle vítězného návrhu, tak má sloužit jako parkoviště. „Rozhrnují se tam drtě, takže se brzy začne využívat. Teoreticky už v tomto týdnu. Primárně by mohlo sloužit jako další posilující parkovací pro koupaliště,“ doplnil Čmelík.

Ještě při dokončování demolice se místní Ivana Zlámalová Deníku svěřila, že si vzpomíná, jak v blízkosti bývalé mlékárny visely i plakáty, které tady avizovaly možnou budoucí výstavbu jednopokojových bytů. „Vypadalo to docela hezky, ale nedovedu si to tady teď jasně představit,“ podotkla žena.

Kromě bytů by tady podle ní mohlo být i parkoviště. „Oboje by bylo úplně nejlepší,“ dodala Ivana Zlámalová. A soutěžní návrhy mají řešit v lokalitě právě i zmíněné parkování.