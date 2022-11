Zahájení prací silničáři plánují na začátek příští stavební sezony. „Tedy na jaře 2023,“ potvrdila mluvčí. Předpokládaná doba výstavby je pět měsíců.

Křižovatka smrti u Hodonína: bude jasno, kdo místo ní postaví objezd

Důvodem změny je zvýšení bezpečnosti. Křižovatka je místem, kde se stávají vážné dopravní nehody. To dokládají jak četné statistiky, tak i existence pietního místa se svíčkami. Kruhovou novinku se čtyřmi paprsky vyhlížejí také lidé oslovení Deníkem v blízké místní části Pánov.

„Těšíme se, už aby to bylo hotové, a to nejen kvůli snížení nehodovosti. Zatím tu ale stále ještě máme velký problém, abychom se dostali do města. Při cestě do práce na sedm hodin musíme i desítky minut čekat, než projedou auta po hlavní. Ještě horší je pak pro nás odbočení směrem na Strážnici, tedy doleva,“ svěřila se před časem předsedkyně tamního osadního výboru Martina Švehlová.

Dočasné řešení

Přestavba má být ale podle plánů silničářů pouze dočasným řešením. Silnici I/55 tam později nahradí dálnice a současná vedlejší trasa mezi Hodonínem a Ratíškovicemi povede nad ní. Tento úsek dálnice je ale nyní teprve ve stádiu přípravy výběrového řízení na zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí. Stavět se může začít za pět let.

O něco dříve ale dojde k úpravě na silnici I/55 u nedalekého Rohatce. Vedení radnice uspělo s žádostí o dotaci na cyklostezku a podchod pod silnicí. Díky tomu se lidé dostanou bezpečněji mezi obcí a místními částmi Kolonie a Soboňky.

„Už máme uzavřenou smlouvu s vybraným dodavatelem. Doufám, že do konce prvního pololetí příštího roku bude stavba hotová,“ sdělil rohatecký starosta Jarmil Adamec.

Práce mají začít na jaře. „Rozbourání pětapadesátky v zimním období by bylo hodně komplikované. Navíc se musejí teprve vyrobit jednotlivé betonové části podchodu,“ doplnil starosta.

Kraj chce pro galerii v Hodoníně desítky milionů. Radní dali opravě zelenou

Stavební úpravy za jednadvacet milionů korun by tak měly na násypu silnice I/55 u nadjezdu železniční trati Břeclav – Přerov odstartovat v březnu. Podchod s navazující cyklostezkou i osvětlení má být hotový před začátkem letních prázdnin.

Silnice I/55 je významnou dopravní tepnou severojižního směru, která vede skrz Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj a za Břeclaví pokračují směrem na Rakousko.