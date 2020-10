Vážený pane řediteli Kulíšku, tímto Vás žádám o stříšku. Dvě studentky brněnské Masarykovy univerzity, které bydlí na univerzitních kolejích, s nadsázkou reagovaly na vládní opatření, podle kterého se měly z kolejí odstěhovat. Jelikož by je vystěhování dostalo do svízelné situace, požádaly o výjimku. Oficiální žádosti doplnily dívky i jejich veršovanými verzemi, které nyní sklízí úspěch na sociálních sítích.

Masarykova univerzita, ilustrační foto | Foto: archiv

Helenu Rozporkovou i Karolínu Vernerovou, které společně bydlí na kolejích Klácelova druhým rokem, nové vládní opatření nemile zaskočilo. V pondělí večer informovala vláda, že se všichni studenti v trvalým bydlištěm v České republice mají vystěhovat z kolejí. „Právě jsme šly spát, když najednou přišla zpráva, že se prakticky druhý den musíme vystěhovat. To bylo šílené. Řešily jsme, jestli si v Brně najdeme nějaký byt, jenže to by nás stálo peníze navíc a mnoho komplikací," vzpomíná na první šok Rozporková.