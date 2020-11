Na vině byl zákaz cestování, uzavření hranic a ubytovacích zařízení ve druhém čtvrtletí i nepříznivá situace ve třetím čtvrtletí. „Letošní podzim na jižní Moravě začal slibně. S ohledem na vládní nařízení se konalo několik akcí spojených právě s oblíbeným vinobraním. Turisté si užívali pobyt v přírodě, návštěvy památek i gastro akce. Turistické objekty prodlužovaly svou sezónu. Bohužel pak přišla další vlna omezení, která trvá dodnes," sdělila zástupkyně ředitelky Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava Martina Grůzová.

Výrazný pokles návštěvníků registruje i nejnavštěvovanější památka v kraji zámek v Lednici na Břeclavsku. Letos si jeho interiéry prohlédlo o 140 tisíc výletníků méně než loni. „Zatím jsme ve srovnání s minulým rokem ztratili asi třetinu příjmů, v přepočtu se ztráty letos vyšplhaly až k patnácti milionům korun," řekla kastelánka Ivana Holásková.

Ztráty nedorovnalo ani zlepšené období letních prázdnin. „Na jaře jsme o turisty a peníze přišli především kvůli Velikonocím a svátkům v květnu. Sezonu jsme předčasně ukončili už 12. října, přitom obvykle míváme do konce října velké množství hromadných zájezdů, víkendy byly při pěkném počasí vždy zcela obsazené," poznamenala Holásková.

V Lednici museli také zrušit všechny adventní prohlídky nebo adventní koncerty.

Ztráty v Aqualandu Moravia

Ztráty v milionech korun sčítají také v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách na Brněnsku. „První vlna přerušeni provozu nás připravila o desítky milionů korun. Jen na vstupném jsme ztratili čtyřicet milionů, dalších třicet na souvisejících službách," vyčíslil šéf marketingu Tomáš Svoboda. Aktuálně mají zavřeno od 9. října.

Nejvíce se snížil na jihu Moravy počet zahraničních turistů, a to o dvě třetiny. Domácích hostů bylo o osmnáct procent méně. „Podobně se vyvíjel i počet přenocování. Hosté za tři čtvrtletí strávili v kraji celkem asi dva a půl milionu nocí. Asi o čtvrtinu méně, než za stejné období v minulém roce," vyčíslil Karel Adam z Krajské správy Českého statistického úřadu v Brně.

Především rakouští turisté jsou klienty například mikulovského Hotelu Zámeček. Kvůli opatřením musí mít zavřeno. „Aktuálně se nám nevyplatí ani provoz nějakého výdejního okýnka a podobně. Žijeme především z návštěvníků, kteří například jedou do Rakouska na hory a zastaví se v našem hotelu na noc nebo aby si cestu zpestřili výletem do Mikulova. Pokud nebudou další vlny, můj odhad je, že znovu otevřeme nejdříve na jaře," oznámil ředitel Josef Ševčík.

Otázkou podle něj zůstává, jestli pak lidé nebudou mít strach kamkoliv vycestovat a nebudou spíš chtít zůstávat blízko domovů. „Prakticky jedinými letošními příjmy byly prázdniny, tam jsme trochu zabrali, jinak jsme ale oproti loňsku vydělali zhruba o osmdesát procent méně. V září a obecně na podzim bývají různá vinobraní, gulášfesty a další akce, o to všechno jsme už ale po létě přišli," přiblížil Ševčík.

Měsíční ztráty se podle něj šplhají ke stům, možná i sto padesáti tisícům. „Aktuálně to znamená, že prakticky neberu výplatu, personál jsem zatím nebyl nucený propouštět, hlavně díky vládnímu programu na podporu postižených podnikatelů. Jak to ale bude dál, to nikdo netuší," smutní podnikatel.

Mrtvo je nyní také v komplexu Vinařství U Kapličky v Zaječí, kde funguje ubytování nebo wellness. „Škody jsou obrovské a bude trvat velmi dlouho, než se z nich zotavíme," uvedl jednatel Dalibor Babáček.

Zaměstnance zatím nepropouštěli. „Máme kolem sebe velmi dobrý tým kolegů. Byť je personál doma, nebo aktuálně pracuje na jiných pozicích, stále se je u nás snažíme držet," dodal Babáček.

Kromě turistických cílů se omezení týkají také velkých akcí. Červenou letos dostala třeba rekonstrukce bitvy u Slavkova. „Výrazný propad návštěvnosti pocítí jižní Morava v souvislosti s omezením oslav svatého Martina a ochutnávkou mladého vína," podotkla Grůzová.

Centrála cestovního ruchu v tuto chvíli stále vyčkává, jestli nařízení umožní alespoň částečně obnovit turistický ruch. "Ať už v podobě otevřených hradů, zámků, zábavných expozic nebo akcí spojených s blížícím se termínem Vánoc," zmínila Grůzová.

MICHAL HRABAL

TEREZIE SEKÁČOVÁ