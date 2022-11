Obaly z podhoubí jsou zlaté: ekologická cena zamířila do Kyjova

O vítězí rozhodovaly hlasy veřejnosti, těch dorazilo do soutěže celkem deset tisíc. „Do poslední chvíle jsme netušili, jak si v silné konkurenci stojíme. Takže obrovské překvapení a radost při vyhlášení byla ryzí. Lidé z blízkého okolí byli podobně nadšení jako my sami. Co se týče výhry - peníze se samozřejmě nikdy neztratí. Aktuálně se připravujeme na stěhování firmy do nového většího prostoru, zároveň pořizujeme nové technologie do výroby. Je to další krok k onomu zprůmyslnění, které je cílem našeho projektu,” uvedl zástupce a zakladatel projektu MYCO David Minařík.

Kyjovský start-up MYCO stal nejlepším tuzemským ekologickým a udržitelným projektem roku. Vítězové čtrnáctého ročníku soutěže si ocenění si převzali na slavnostním vyhlášení ve staré čistírně odpadních vod v Praze-Bubenči. | Foto: Deník/VLP Externista