Ničivé tornádo v obcích na jihu Moravy smetlo mimo jiné také veřejné osvětlení. Ulice v Hruškách, Moravské Nové Vsi, Mikulčicích a Lužicích však brzy ozáří sto nových lamp. Provizorní osvětlení pro postiženou oblast na Břeclavsku a Hodonínsku zdarma zajistí energetické společnosti E.ON Energie a EG.D.

Energetická společnost do postižených obcí půjčila jedenáct hybridních světelných věží. | Foto: společnost E.ON

„Po debatách se zástupci obcí jsme reagovali na potřeby, které mají. Kromě toho, že se snažíme co nejrychleji obnovit dodávky elektrické energie do všech domácností, tak tam, kde stavíme provizorní elektrické vedení, se nabízí možnost doplnění o dočasné veřejné osvětlení. To bylo tornádem také zničeno,“ informoval Lukáš Svoboda, vedoucí oblastního managementu společnosti EG.D.