Velká pomoc pro školu ve Veselí, bude mít moderní učebny a dílny za miliony

/VIZUALIZACE/ Do nejbližších tří let by se studenti Obchodní akademie a střední školy polytechnické ve Veselí nad Moravou měli vzdělávat v nových odborných učebnách. K dispozici mají mít rovněž zcela nové dílny odborného výcviku.

Nová hala pro dílny odborného výcviku. | Foto: Vizualizace se svolením Obchodní akademie a střední školy polytechnické