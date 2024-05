Zákazníci už před více než čtyřiceti lety mířili za nákupy do obchodního domu Horník v Dubňanech. Toto místo po letech opět ožívá nákupy. Jinak ale vypadá dům, nákupní prostory i zdejší nabídka.

Pod křídla Vinařského domu Kopeček se legendární obchodní středisko Horník dostalo díky koupi od majitele bývalé pekárny. „Několik let jsme ho používali jen jako sklad a jako prostory na přípravu a potisk skleniček. Trvalo asi pět let, než jsme získali představu, odvahu i peníze se do tak náročného projektu pustit. Jak jsme zjistili, obyvatelé Dubňan přestavbu velmi kvitovali, a nová podoba se jim velmi líbí,“ sdělil obchodní ředitel.

Spádovost dubňanských vinařských potřeb je široká. „Máme zákazníky z celého Slovácka, tedy i okolních obcí jako Mutěnice, Svatobořice - Mistřín, Hovorany, Šardice, ale i Brno, Bučovice, Ždánice, Uherské Hradiště, Strážnicko a vinařské obce tohoto regionu. Rádi k nám jezdí i zahraniční zákazníci ze Slovenska, Polska a Litvy,“ nastínil Kopeček.

Nová prodejna specializovanou prodejnu pro výrobce vína razantně proměnila bývalý obchodní dům Horník v Dubňanech.Zdroj: Vinařský dům Kopeček

O co mají lidé v nových prostorách největší zájem nyní v květnu? „V současné době dominují postřiky před květem révy, dále o hnojiva a přípravky, které zmírní škody po mrazících a kroupách. Stálým hitem jsou vinařské nádoby a nářadí,“ doplnil obchodní ředitel.

Nová prodejna se zákazníkům otevřela šestačtyřicet let poté, co tady v tehdy téměř sedmitisícovém městě zahájil provoz někdejší obchodní dům Horník. Tedy alespoň kniha Dubňany, minulost a současnost moravskoslováckého města píše k roku 1978 o uvedení do provozu obchodního střediska Horník.