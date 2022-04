To vzniká v jedné z nejstarších staveb ve vesnici. „Koupili jsme tento pro nás typický domeček, který předěláváme na muzeum. Získali jsme na to dotaci z Kyjovského Slovácka v pohybu, takže bychom to měli mít hotové nejpozději v roce 2023. Chtěli bychom to ale stihnout ještě letos, do konce listopadu,“ přibližuje starostka Karlína Darja Krpalová.