Radnice nejvýše položené obce na Kyjovsku bude mít také nová okna, stropy i sedlovou střechu s keramickou a plechovou krytinou. Nad garáží, odkud budou opět k zásahům vyjíždět hasiči, vznikne nástavbou sklad a archiv pro účely obce.

Jelikož stavební dělníci začali pracovat na nové podobě obecního úřadu v říjnu, má budova na jedné straně posílené základy, na straně druhé je už provedená řada bouracích prací. Do konečné podoby ale ještě zbývá hodně práce, vše má být hotové do konce srpna. Stavební úpravy s nástavbou vyjdou téměř na třináct milionů korun. Vzhledem k této nákladnosti ale obec s šesti sty obyvateli potřebovala nutně na financování úprav dotaci. „Bez ní bychom do toho nešli, ale dostali jsme deset milionů,“ přiblížil podporu z ministerstva pro místní rozvoj starosta.

Místní vítají zejména novou místnost pro spolky s tím, že si tady třeba budou moci zazpívat děti i dospělí. „Je dobře, aby se tady mohly rozvíjet kroužky a zachovávat tradice,“ svěřila se místní maminka, která se představila jako Lenka. „Myslím si, že je to v pořádku, aby tam byl prostor pro kroužky,“ doplnil ji Marek Novák.

Nový obecní úřad má mít také stálou expozici věnovanou Strážovicím, minulosti obce, krojům a také slavným osobnostem. Především pak malířům Jano Köhlerovi, který tady prožil posledních patnáct let života, a též rodáku a výtvarnému umělci Ladislavu Schovancovi. Ten zemřel před dvěma lety v Francii, kam emigroval v roce 1973.