Zdroj: SilničářiVelké komplikace a zpomalení provozu se dá očekávat na hlavních dopravních tepnách Kyjovska, a to především na jeho západě a jihu. Nejhorší situace bude zřejmě do konce září. Už teď jsou tři semafory na úsecích státní silnice I/54 pod Strážovickým kopcem a v Archlebově. Pokračují práce na generální rekonstrukci mostu mezi Kyjovem a Svatobořicemi.

A už za dva týdny se má začít na stejné silnici s modernizací více než osmi kilometrů od Mistřína až po hovoranskou křižovatku s tahem z Hodonína do Brna. „Pro mě je stěžejní, jak se dostanu s obilím do Kyjova. Budu ho totiž vozit nejen ze Svatobořic, ale také z Archlebova a třeba i z Karlína. Nedokážu si představit, jaký v této dopravní situaci uděláme zmatek, když do ní vjedeme s kombajny,“ upozornil sedlák Petr Chaloupka. Ten do polí vyráží z farmy ve Svatobořicích-Mistříně.

Opravy II/422

- Kde: od Mistřína po křižovatku s II/380 v Hovoranech

- Délka: 8,155 kilometru

- Kdy: od července

- Čas na provedení oprav: 380 dnů

- Nejnákladnější části stavby: kruhový objezd mezi Hovorany a Čejčí, nový most v Hovoranech a oprava mostu v Šardicích

- Cena s DPH: 135,6 milionu korun (s větší části kryté dotací z evropského fondu)

Cestu na Kyjov mu blokuje oprava mostu přes Sobůlský potok. Na druhé straně II/442 se už u sousedů v Šardicích připravuje vše potřebné pro posuvná padesátimetrová pracovní místa. „Ta mají umožnit to, aby se každý dostal z obce i do ní. Hlavní je dostupnost kyjovské nemocnice. Navíc máme obavy z toho, že objíždějící kamiony rozbijí polní cesty,“ svěřila se Blažena Galiová, starostka Šardic. Stavební dělníci mají opravit průtah obcí i most u stadionu.

Ještě výrazněji mají práce za zhruba 135 milionů korun proměnit Hlavní ulici v sousedních Hovoranech. Mezi nejnákladnější novinky patří zcela nový most na začátku zástavby. „Chceme s jeho stavbou začít ještě letos. Nejzazším termínem dokončení je jaro 2021,“ sdělil oblastní výrobně technický ředitel společnosti Swietelsky stavební Jiří Štukavec.

Druhá z vítězného konsorcia firem se pustí do nového kruhového objezdu na opačné straně Hovoran. „Měl by zajistit větší přehlednost a především bezpečnost Pokud to umožní počasí, tak by jej podle stavbyvedoucího měli stihnout ještě před koncem letošního roku,“ přiblížil starosta Josef Grmolec s tím, že letos by měli dělníci zvládnout i průtah Hovorany. Obec se postará o veřejné osvětlení, opravu chodníků a také nasvětlení přechodů pro chodce.

Mezitím má dojít pod Kyjovem k uvolnění této krajské silnice, která je hlavní spojnicí Kyjovska s dálnicí D2. Most před Svatobořicemi má být podle krajského úřadu hotový do konce září.