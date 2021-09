„Celkem jsme proočkovali 29 872 zájemců, z nich ještě 628 čeká na druhou dávku,“ shrnul v pátek data k vakcinaci v centru ředitel Nemocnice TGM Antonín Tesařík.

Přiblížil ještě, že v tomto čísle je 604 zdravotníků a také 428 dětí ve věku 12 až 15 let. Z nich zbývá doočkovat druhou dávkou 76. Nyní se očkování dětí přesune do čtvrtečního odpoledne.

Po přesunu do nemocnice pokračujeme v očkování dospělých pondělí, středa a čtvrtek odpoledne o třinácté do šestnácté hodiny. Denní kapacita omezená zejména obsazením čekáren je sto očkovaných. „Kapacitou jsme v tuto chvíli schopni uspokojit potřeby všech registrovaných i neregistrovaných zájemců. Ty budeme očkovat v pondělí a ve středu od třinácti do patnácti hodin,“ doplnil ředitel s tím, že zatím v Hodoníně proočkovali 166 neregistrovaných zájemců.

Samotné očkování bude probíhat v ambulantním traktu vedle interní ambulance. Běžně se bude očkovat dvoudávkovou vakcínou Pfizer či zájemci bez registrace jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson. (pt)