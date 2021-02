Každý den by tady mělo dostat vakcínu až šest set lidí. Informovala o tom ve středu večer na svém facebooku Nemocnice Kyjov. „O klienty by se měl denně starat personál sestávající ze tří až čtyř lékařů, jedné či dvou zdravotních sester a stejného počtu farmaceutů,“ oznámilo po videokonferenci se zástupci kraje a města vedení nemocnice.

To zároveň hledá personál pro očkovací centrum, kde počítá i s minimálně deseti nezdravotnickými pracovníky, kteří se budou starat o provoz centra a průběžné informování příchozích.

Ti by se měli začít očkovat na přelomu února a března. „Pokud by se dostatečné množství vakcín do Česka dostalo před tímto termínem, je možné začít i dříve. S budováním očkovacího centra se proto začne v nejbližších dnech,“ stojí ve zprávě vedení nemocnice.