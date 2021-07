„Do Veselí nad Moravou dorazí mobilní očkovací centrum společnosti Podané ruce, kde se mohou bez registrace nechat zájemci naočkovat vakcínou Pfizer – BioNTech nebo jednodávkovou Johnson & Johnson. Očkování je zcela bezplatné. S sebou je zapotřebí mít občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny,“ sdělila mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková.

Zároveň doplnila, že očkování druhou dávkou vakcíny Pfizer – BioNTech bude možné 2. a 3. září. To mobilní očkovací centrum dorazí do Veselí nad Moravou na stejné místo znovu. „Rád bych vyzval zejména střední a mladší ročníky našich spoluobčanů, aby využili této možnosti nechat se naočkovat proti nemoci COVID-19 přímo ve Veselí nad Moravou, a to bez nutnosti předchozí registrace nebo jiné administrativní překážky,“ uvedl veselský místostarosta Petr Kolář.