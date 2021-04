Osmasedmdesátiletá Brňanka Marie Možnarová se na konci minulého roku nakazila covidem. Na vlastní kůži tak pocítila, co je nemoc zač. Očkování pro ni proto byla jasná volba. „Udělala jsem rozsáhlou instrukci všem svým kamarádkám, že to není žádná chřipečka. Doporučila jsem jim, aby se naočkovaly. Některé naočkované už jsou, ty mladší se teď registrují,“ řekla důchodkyně.

Podle hejtmana Jana Grolicha má být na jihu Moravy kompletně proočkovaná skupina starších sedmdesáti let a učitelů do konce tohoto týdne. | Foto: Deník / Attila Racek

K neděli zdravotníci na jihu Moravy naočkovali alespoň první dávkou skoro 177 tisíc obyvatel. „Podle dodávek vakcín, které jsou nyní aktuální, jsme schopní vyočkovat první dávkou do konce července všechny, co budou mít zájem. Počítáme, že to bude sedmdesát procent obyvatelstva nad patnáct let,“ oznámil hejtman Jan Grolich.