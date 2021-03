Hned první den očkování sem zavítala jako nejstarší návštěvnice pětadevadesátiletá žena. „Máme informace, že by mělo dávek násobně přibýt. Od dubna by mělo očkovat 480 vakcín za den,“ přiblížil za kyjovskou nemocnici Filip Zdražil.

Připomněl, že někteří starší lidé chodí někdy zbytečně brzy před časem, na který jsou objednaní. Provozní doba očkovacího centra v Kyjově je od 7.15 do 15.30. „Lidem, kterým u nás pomáháme s registrací, si vybírají pro očkování Kyjov, případně Uherské Hradiště,“ sdělila mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková.

Hodonínské očkovací centrum v kulturním domě začalo v okrese fungovat jako první, a to vakcínou vakcíny Pfizer. Od tohoto týdne tam začínají očkovat dva týmy, a to od 8.00 do 16.00. „Od dubna se očekává progrese v dodávkách vakcín, takže budeme moci spouštět další týmy, počítáme se čtyřmi. To znamená, že v tu chvíli tady bude při obsluze pomáhat až 31 lidí, což bude i větší nápor pro dobrovolníky,“ uvedl ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík s tím, že očkovací strategie je nastavená až do konce srpna.

Jako na určitě úskalí upozornil na to, že řada rodinných příslušníků, kteří prováděli registraci pro očkování lidí nad osmdesát let, tak při ní do systému uvedli telefonní čísla svých babiček a dědečků. Jenže ti si pak často neuměli z mobilů potřebné údaje například o místě očkování dohledat. „Tak je pro jistotu ještě obtelefonováváme,“ doplnil ředitel. Také on narazil na zájemce o očkování, kteří dorazili do očkovacího centra předčasně, a to i o desítky minut.

Mapa očkujících praktiků: ockovani.jmk.cz/praktici