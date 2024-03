Boj se zákeřnou nemocí a zároveň souboje nad grilem v televizní reality show. Právě do toho se pustil Dan Kordula z Nového Poddovorova na Hodonínsku. Zákeřnou chorobou je rakovina.

Danny Kordula se svou dcerou Danielou v reality show Česko na grilu. Foto: FTV Prima | Foto: Deník/ Redakce

Konkrétně nádor na tlustém střevě. „Jsem onkologický pacient, co dva týdny chodím na chemoterapii. Do soutěže jsem šel s plným vědomím toho, že jsem nemocný,“ prozradil Danny Kordula pro TV Prima.

Se svou dcerou Danielou vytvořil v soutěži Česko na grilu tým, kdy už v prvním kole bylo jasně vidět to, jak jim to klape. Přesto prozradil, že souboj s rakovinou uvnitř byl a je vysilující. „Svou účast jsem konzultoval s lékařkou, která se na mě podívala, jako že jsem se zbláznil, a pronesla, že to tedy ještě nezažila, že nikdo nic takového nepodstoupil. Už jsem měl harmonogram natáčecích dnů, takže jsme zkoordinovali chemoterapii s tím, kdy je potřeba, abych byl na natáčení. A šlo se do toho,“ přiblížil novopoddvorovský bojovník.

S rakovinou se potýká více než rok. „Předloni v prosinci jsem byl na vyšetření, kde se zjistilo, že mám nádor na tlustém střevě. A metastázy. Takže jsem okamžitě podstoupil operace, při které mi upravili střevo. Navíc mám umělý vývod, což je to nejmenší,“ nastínil svou diagnózu pětapadesátiletý muž.

S handicapem se snaží vypořádat po svém. A to i při televizní soutěži, kde je zapotřebí grilování a přípravu jídal ustát fyzicky. „Snažím se pořád vtipkovat. Je fakt, že poslední, na co myslíte před kamerami při soutěžním vaření, je nemoc. Mně účast rozhodně pomohla zapomenout. Ale vytrénoval jsem se na nemoc nemyslet. Nemyslet na nejhorší. Myslím, že negativní myšlenky člověka ubíjejí,“ uvedl Danny s tím, že tak i v náročné soutěži jde ukázat, co v člověku je.

Důležitá je ale přitom především podpora rodiny a přátel. V tomto ohledu má podporu i za oceánem, odkud pochází jeho manželka. „Podporuje mě i mexická část rodiny. Tam se za mě modlí pravidelně, zkrátka všichni kamarádi stojí při mně. A to je velká síla. A trvá to. Takže doufám, že jim to nějak oplatím. Že se z toho dostanu a něco vymyslím,“ dodal Kordula, rodák z Ratíškovic.

Druhé pokračování reality show Česko na grilu je na pořadu v sobotu třicátého března ve 20.15 na Primě.