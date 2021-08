Poslední týden mohou zájemci o vakcínu proti onemocnění Covid-19 využít Očkovacího centra v Kyjově v tamním Městském kulturním středisku.

Očkovací centrum v Kyjově v Městském kulturním středisku. | Foto: Deník/VLP Externista

Příští týden, a to už od pondělí se vše potřebné stěhuje zpátky do areálu nemocnice tak, aby se následující den mohlo očkovat tam. Právě v sousedství hlavní vrátnice bude vakcinace zaregistrovaných zájemců pokračovat v odběrovém centru, a to jen v úterý a ve čtvrtek.