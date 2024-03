A právě kvůli tomu, co má nastat po spuštění dálnice, přijel ve čtvrtek odpoledne do blízkých Vacenovic i ministr dopravy Martin Kupka. „Debatujeme o tom, co nastane v území po zprovoznění D55 po Bzenec na začátku prosince. Bylo to důležité jednání,“ řekl Deníku šéf rezortu dopravy.

Přiblížil také výstupy z jednání se starosty, místostarosty okolních obcí, republikovými i krajskými silničáři a také zástupci dopravní policie. „Domluvili jsme se na tom, že Ředitelství silnic a dálnic zadá studii, která by měla přinést výhled a zhodnotit, jak se může doprava v území chovat. Zároveň poprosíme dopravní projektanty, aby dokázali připravit návrh dopravních opatření, omezení dopravy tak, aby se to v území opravdu podařilo zvládnout,“ uvedl ministr.

Upozornil na podle něj dostatečný předstih. „Předpokládáme, že bychom analýzu měli mít hotovou na konci června, ideálně. Projednáme ji se všemi starostyv okolí. Žádoucí je, aby se nákladní doprava mířící od D55 dál směrem na Hodonín a Břeclav opravdu stáčela od konce dálnice na Veselí nad Moravou, a potom pokračovala po silnici I/55 právě do Hodonína,“ přiblížil klíčový tah Kupka.

Co se týká osobní dopravy, podle ministra se dá očekávat, že proud aut se bude po odbočení ve Bzenci doleva dál rozlévat do Strážnice. „Tam nebude možný průjezd nákladní dopravy. Bude tam několik omezení. Není možné projet přímo přes Strážnici. A to s ohledem na tvar napojení silnice druhé třídy od Bzence na silnici I/55 ve Strážnici. I proto tady byli zástupci Jihomoravského kraje, kdy toto musíme vyřešit společně,“ vyjádřil se Kupka s tím, že cílem je takové řešení, které bude mít co nejméně negativních dopadů.

Zároveň se ve Vacenovicích představil výhled přípravy a výstavby dalších částí D55 na přechodu Bzeneckou Dúbravou. „Chtěli bychom další části po bzenecký Přívoz a potom po Rohatec připravit ve výhledu následujících let tak, aby ideálně bylo možné s dalšími úseky začít s výstavbou v roce 2027. To je důležitá zpráva. S ohledem na poměrně náročnou technickou stránku nových úseků si to určitě vyžádá tři roky výstavby. S dokončením díla se díváme někam do roku 2030,“ nastínil Kupka.