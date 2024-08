Deníku to potvrdil ředitel hodonínských strážníků Jindřich Vašíček. „Chtěli jsme ale, aby se vše uskutečnilo v klidu. Nepřáli jsme si rázný zákrok, kdy by lidově řečeno nastal humbuk a psy jsme odebrali násilím. I pro ně by to bylo zbytečně stresující. Přesto jsme museli být připravení na každou variantu,“ uvedl ředitel Vašíček.

Na místě byli rovněž pracovníci zoologické zahrady, pakliže by bylo nutné zvířata uspat. Deník o tom psal TADY.

Výjimečný krok nastal kvůli nedávnému agresivnímu napadení jiného psa, kterého dvojice větších plemen velmi vážně poranila. Totožných potíží bylo v minulosti už více. Scénář s odebráním se navíc opakoval už před třemi lety, kdy oba psi skončili v útulku. Později se však k majiteli vrátili.

Zda se tak stane i tentokrát, není momentálně jasné. Případ po posledním napadení řeší policie, posléze si ji převezmou úředníci, kteří rozhodnou o trestu. Chovatel může o psy přijít natrvalo.

„Z toho, co víme, tak agresivnější je jeden z nich. Druhý se spíše přidává a společně se chovají jako smečka,“ poznamenal ředitel Vašíček.

Případ od hřbitova je svým rozsahem ve městě výjimečný. Majitel i přes urgence a zákonné výzvy své psy nejprve odevzdat nechtěl, nakonec se nechal přesvědčit. Teď jsou v zázemí útulku.

Podle vyhlášky mají chovatelé v Hodoníně za povinnost mít psa na vodítku, výjimkou jsou pouze jasně vyznačené lokality s volným pohybem. Při porušení hlídka městských policistů sahá většinou k domluvě, pokuty dostávají zejména ti, co pravidla porušují opakovaně.



Prostory určené pro volné pobíhání psů v Hodoníně