/FOTOGALERIE/ Český báňský úřad v Praze zamítl odvolání obcí i kraje proti vymezení území pro těžbu štěrkopísku mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem. Odvolatelé se obávají ohrožení blízkého zdroje pitné vody pro sto čtyřicet tisíc lidí. „Český báňský úřad neshledává námitky uvedené v odvolání jako důvodné,“ shrnul úterní rozhodnutí ředitel odboru hornictví Dušan Havel.

Lokalita mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem, kde se plánuje těžba štěrkopísku. | Foto: Deník / Petr Turek

Proti dobývacímu prostoru se postavilo nejen pětadvacet měst a obcí, ale i Jihomoravský kraj. „V této kauze jsme rozhodnutí využít všechny možné odvolací prostředky, v krajním případě i soudů. Budeme se bránit, co to půjde. Pitná voda je to nejcennější, co můžeme mít,“ řekl jihomoravský radní pro životní prostředí Vít Rajtšlégr.