V Dolních Kounicích novoroční ohňostroj v plánu, stejně jako předchozí roky, ani nebyl. „Ti, co jsou rozumní, tak to omezí sami o sobě. Chceme ale požádat prodejce ohňostrojů, kteří tyto výrobky v našem městě nabízí, aby to omezili. Máme nicméně omezené možnosti a pravomoci," sdělila redaktorce Deníku starostka Dolních Kounic Lenka Žikešová.

Podobný přístup má také vedení Lelekovic, ohňostroje se zde nepořádají. Podle městské vyhlášky jsou navíc tolerovány jen na silvestrovských oslavách. „Už teď tady ale začaly bouchat rachejtle. Dá se tomu těžko zabránit. Vydám doporučení, ale tvrdé jádro bouchačů to nejspíš neodradí, už mají nakoupené petardy," vyjádřil se lelekovický starosta Aleš Mikauš k ministrově výzvě.



Zákaz odpalování pyrotechniky platí kromě posledního prosince a 1. ledna také v Brně. Město novoroční ohňostroj nepořádá od roku 2017. „Jedním z důvodů je snaha dopřát lidem klidné prožití Nového roku, protože během Silvestra petardy i ohňostroje bouchají od samého rána do pozdní noci. Zrušením novoročního programu město šetří i peníze," vysvětlil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Břeclavsko

V podvečer 1. ledna bývá v Břeclavi ohňostroj již tradičně. Letos tomu nebude jinak. „Akce se uskuteční v pět hodin na Kuffnerově nábřeží. Lidé se zde můžou setkat a popřát si do nového roku. Není to žádná divoká párty, ale rodinná sešlost. Zároveň nechceme, aby to bylo vnímáno tak, že se neúčastníme piety. Zrušili jsme den přes Štědrým dnem vánoční ohňostroj i program na trzích a zřídili jsme pietní místo," připomněla mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.

Ve Valticích připravilo vedení města již před tragédií v Praze takzvaný tichý ohňostroj. Ten při odpalu vydává pouze tlumený zvuk a jeho rozprsknutí ve vzduchu nedoprovází výbuchy. Doprovázet měl dětský silvestr od pěti hodin na náměstí Svobody. „Budeme se s koaličními partnery ještě radit a zvážíme, jestli ohňostroj zrušíme, nebo ne," řekl starosta Valtic Aleš Hofman.

Znojmo

Ve Znojmě tradiční silvestrovský ohňostroj na Masarykově náměstí letos nebude. „V souvislosti s tragickými událostmi, které se staly v Praze na Filozofické fakultě a dříve v Klánovickém lese, nebude ve Znojmě novoroční oslavy posledního prosince doprovázet podvečerní ohňostroj," uvedl mluvčí Znojemské Besedy Karel Semotam. Program v Městském divadle ve Znojmě bude beze změn, stejně jako výstava pro děti.

Vyškov

Městské kulturní středisko Vyškov má 1. ledna na programu slavnostní ohňostroj podbarvený hudbou k přivítání nového roku. Rušit jej zatím nehodlá. „Zatím jsme to po dohodě s vedením města nechali tak, jak to je," oznámila ředitelka kulturního střediska Viera Maňásková.

Hodonínsko

Vedení Čejkovic na základě Rakušanovy výzvy plánovaný Novoroční ohňostroj zrušilo. Současně požádalo všechny obyvatele, aby se také zdrželi používání zábavní pyrotechniky. Naopak přímo v Hodoníně zatím ohňostroj vedení města nechává, o konání ale ještě hodlá diskutovat. Ohňostroj je zatím v plánu v pondělí v pět hodin na Masarykově náměstí.

Velké silvestrovské oslavy má v plánu vedení Kyjova. Na lidi zde bude poslední prosincový den čekat tradiční guláš, přání starosty do nového roku, diskotéka, projekce pro děti či svařák a další občerstvení. Na programu byl také ohňostroj, zda se nakonec uskuteční, rozhodne rada města.

Blanensko

Jednání o případném rušení ohňostroje trvají také na radnici v Blansku. „Na silvestra u nás bývá ohňostroj pro děti tradičně v šest hodin. Za mě bychom ho rušit neměli, děti se na to těší a nejde o nic velkého," podotkla blanenská místostarostka Lenka Dražilová.

Také v Adamově se slavnostní ohňostroj k přivítání nového roku uskuteční, a to v pondělí v 17:11 z Družstevní ulice. „Uctili jsme památku obětí střelby v rámci smutečního dne i jiných akcí. Novoroční ohňostroj u nás bude," potvrdil starosta Adamova Roman Pilát.