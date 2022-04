V útulném kostelíku si zatopí, na novou fasádu ale Karlínským chybějí peníze

Dohromady má centrální vinařská stezka nabídnout kolem dvaadvaceti kilometrů. „Máme podané žádosti o dotace, projekt bychom chtěli uskutečnit ještě letos. Na webových stránkách je zatím to základní, další informace ještě přibydou," sdělil předseda Mikroregionu Hovoransko Jan Koutný.

Pomyslnými startovacími body mají být hlavně sklepní uličky a restaurace. „Naučných stezek sice už u nás máme poměrně dost, ale jsou spíše staršího ražení. Zato vinařské stezky Hovoranskem jsou dělané modernějším způsobem. Jsou hezké a mají i pěkně vypadající a tematicky řešená odpočívadla. Zároveň dobře využívají Moravské Toskánsko,“ upozornil Zdeněk Šmýd z Turistické asociace Slovácko.

Vyhlídková terasa

Na centrální vinařskou stezku má navázat právě trasa pro milovníky fotografování zdejšího stále oblíbenějšího Moravského Toskánska. Třetí typ stezek má zamířit za hornickou tématikou, navázanou na bývalou těžbu lignitu a na zajímavé geologické úkazy.

Právě Karlín chystá pro návštěvníky, a to nejen pro ty s fotoaparáty, nevšední podívanou. „Na hoře Světlé plánujeme, že bychom udělali vyhlídku. Jelikož je odtud dobrý výhled, člověk nemusí stoupat ještě na rozhlednu. Na vyhlídku by tak vedla jen terasa. Ještě musíme vybrat vhodný návrh řešení,“ sdělila starostka Karlína.

VIDEO: Loď Konstancie plula vzduchem, o Velikonocích vyrazí po Moravě

Výhodou je podle ní to, že k místu vedou dvě cesty, spodní a horní. „Z druhé části by mohlo být posezení, odkud je vidět zase jinam. V územním plánu máme navíc naplánované, že do kopce povede ještě křížová cesta. Pro příchozí by to mohla být velmi zajímavá zážitková trasa,“ je přesvědčená starostka obce s přibližně dvěma sty obyvateli. Na podobě vyhlídky mají v nejbližší době pracovat projektanti.

Další chystanou novinkou pro místní i návštěvníky obce bude připravovaný rybník na Karlínském potoku. „Zastupitelstvo letos schválilo vypracování projektové dokumentace na rybník, který by mohl být u Karlínského lesíka. Původně se plánovalo se zhruba dvěma hektary. Nyní to bude dělat projekční kancelář s tím, že tam máme prostor na více nádrží,“ doplnila Krpalová.