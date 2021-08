Pracovníci Služeb města Veselí zajistili i vyčištění od náletových dřevin. „Důkladný úklid a ořez poškozených a suchých větví a zabezpečení přilehlé nádrže,“ přiblížila mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková.

Blízká rozhledna na kopci Radošov ve výšce 242 metrů je ze dřeva a oceli a má tvar číše na víno. Zájemci se na ni mohou dostat pěšky i na kole po několika trasách, a to i z blízkého Veselí nad Moravou. Jak přímo po modré turistické značce, tak třeba kolem Kozojídského rybníka po naučné cyklotrase. Ta pokračuje dál i kolem frekventované silnice I/54.

Podél ní už téměř pět let mohou lidé používat na veselském katastru i cyklostezku. Na opačné straně na ní cyklisté ale stále čekají. Důvodem byly komplikované majetkoprávní poměry i vlekoucí se správní řízení. Problémy by měly vyřešit pozemkové úpravy. „Jakmile budou hotové, tak do toho hned půjdeme,“ sdělila blatnická starostka Svatava Blahynková.

Mezi tím se ale její obec posunula blíže ke stavbě, co se týká stezky pro cyklisty a pěší, na druhé straně Blatnice podél I/54. „Nezaháleli jsme a začali jsme řešit cyklostezku tak, aby umožnila kompletní propojení. Máme hotový projekt. Podali jsme žádost o stavební povolení, které je na spadnutí,“ sdělila starostka s tím, že ještě chtějí na stavbu za více než devět milionů získat dotaci.

Nová stezka má navázat na cyklostezku od Blatničky, a to u přehrady. „Celková délka úprav je zhruba kilometr a naváže na polní cestu, kterou jsem upravili pod vinohrady tak, aby lidi vůbec nemuseli na silnici. Staly se tam i úrazy cyklistů, a to dost vážné,“ připomněla Blahynková.